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Мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой в Украине памятник Ленину

23 июня 2024 19:39
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Илья Рябинин
редактор
В Запорожье продают самый большой в Украине памятник Ленину
Статуя Владимира Ленина. Фото: мэрия Запорожья
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой в Украине памятник советскому деятелю Владимиру Ленину. Вырученные за монумент средства передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом заявила исполняющая обязанности мэра города Регина Харченко.

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Скриншот лота на Prozorro

Как свидетельствует опубликованный лот на Prozorro, в комплекте к монументу советского лидера, идут скульптуры сталевара, колхозницы, электрика, инженера-строителя, а также литых прописных и строчных букв.

Стартовая цена памятника уже перевалила за 10 миллионов гривен.

"Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим Защитникам и Защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима", — говорит Харченко.

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Статуи, стоявшие рядом с памятником Ленину. Источник: мэрия Запорожья

Отметим, что информация о продаже памятника советскому политдеятелю появилась еще 6 июня. Сейчас сумма торгов за "голову Ильича" увеличилась более чем на 400 тысяч гривен.

Напомним, ранее в США за 3 миллиона долларов была продана 12-струнная акустическая гитара покойного экс-солиста группы The Beatles Джона Леннона.

В то же время на eBay выставили на продажу единственный в мире экземпляр кабриолета-купе Tucker 48, за который просят 2 миллиона 375 тысяч долларов.

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