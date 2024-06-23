В Запорожье продают самый большой в Украине памятник Ленину

Мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой в Украине памятник Ленину
Мэрия Запорожья выставила на аукцион самый большой в Украине памятник советскому деятелю Владимиру Ленину. Вырученные за монумент средства передадут Вооруженным силам Украины.
Об этом заявила исполняющая обязанности мэра города Регина Харченко.
Мэрия Запорожья продает Ленина
Как свидетельствует опубликованный лот на Prozorro, в комплекте к монументу советского лидера, идут скульптуры сталевара, колхозницы, электрика, инженера-строителя, а также литых прописных и строчных букв.
Стартовая цена памятника уже перевалила за 10 миллионов гривен.
"Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим Защитникам и Защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима", — говорит Харченко.
Отметим, что информация о продаже памятника советскому политдеятелю появилась еще 6 июня. Сейчас сумма торгов за "голову Ильича" увеличилась более чем на 400 тысяч гривен.
Напомним, ранее в США за 3 миллиона долларов была продана 12-струнная акустическая гитара покойного экс-солиста группы The Beatles Джона Леннона.
В то же время на eBay выставили на продажу единственный в мире экземпляр кабриолета-купе Tucker 48, за который просят 2 миллиона 375 тысяч долларов.
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