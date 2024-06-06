У Запоріжжі виставляють на продаж пам'ятник Леніну, котрий знесли у 2016 році

Знесений пам'ятник Леніні у Запоріжжі. Фото: Telegram/Регіна Харченко

У Запоріжжі хочуть продати знесений пам'ятник вождю російських більшовиків Володимиру Леніну через аукціон. Відповідне рішення ухвалили депутати Запорізької міськради.

Про це у середу, 5 червня, у своєму Telegram написала в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

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Памʼятник Леніну знесли ще у 2016 році. Відтоді він знаходиться на балансі міста. Міська влада сподівається, що зможе продати монумент за 10-15 мільйонів гривень.

"Сьогодні нарешті на сесії депутати прийняли проєкт рішення про продаж цього брухту через аукціон. Якщо знайдемо покупця, то Запоріжжя отримає від 10 до 15 мільйонів гривень. Конвертуємо непотрібну радянську спадщину в кошти для розвитку громади", — написала Харченко.

Скриншот Telegram/Регіна Харченко

Нагадаємо, на аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів. А у Британії продали кишеньковий годинник Вінстона Черчилля майже за 100 тисяч доларів.