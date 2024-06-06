Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Запоріжжі хочуть продати Леніна за десять мільйонів гривень arrow

У Запоріжжі хочуть продати Леніна за десять мільйонів гривень

6 червня 2024 05:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Запоріжжі виставляють на продаж пам'ятник Леніну, котрий знесли у 2016 році
Знесений пам'ятник Леніні у Запоріжжі. Фото: Telegram/Регіна Харченко
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Запоріжжі хочуть продати знесений пам'ятник вождю російських більшовиків Володимиру Леніну через аукціон. Відповідне рішення ухвалили депутати Запорізької міськради. 

Про це у середу, 5 червня, у своєму Telegram написала в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Читайте також:

Ленін довго валявся без потреби 

Памʼятник Леніну знесли ще у 2016 році. Відтоді він знаходиться на балансі міста. Міська влада сподівається, що зможе продати монумент за 10-15 мільйонів гривень. 

"Сьогодні нарешті на сесії депутати прийняли проєкт рішення про продаж цього брухту через аукціон. Якщо знайдемо покупця, то Запоріжжя отримає від 10 до 15 мільйонів гривень. Конвертуємо непотрібну радянську спадщину в кошти для розвитку громади", — написала Харченко.   

У Запоріжжі продають пам'ятник Леніну
Скриншот Telegram/Регіна Харченко

Нагадаємо, на аукціоні в Америці пішла з молотка 12-струнна гітара Джона Леннона. Музичний інструмент продали за 2,9 млн доларів. А у Британії продали кишеньковий годинник Вінстона Черчилля майже за 100 тисяч доларів. 

декомунізація
аукціон
Запоріжжя
війна
Володимир Ленін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня