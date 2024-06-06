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В Запорожье хотят продать Ленина за десять миллионов гривен

6 июня 2024 05:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Запорожье выставляют на продажу памятник Ленину, снесенный в 2016 году
Снесен памятник Ленину в Запорожье. Фото: Telegram/Регина Харченко
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Запорожье хотят продать снесенный памятник вождю российских большевиков Владимиру Ленину на аукционе. Соответствующее решение было принято депутатами Запорожского горсовета.

Об этом в среду, 5 июня, в своем Telegram написала и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

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Памятник Ленину снесли еще в 2016 году. С того времени он находится на балансе города. Городские власти надеются, что смогут продать монумент за 10-15 миллионов гривен.

"Сегодня наконец-то на сессии депутаты приняли проект решения о продаже этого хлама на аукционе. Если найдем покупателя, то Запорожье получит от 10 до 15 миллионов гривен. Конвертируем ненужное советское наследие в средства для развития общества", — написала Харченко.

В Запорожье продают памятник Ленину
Скриншот Telegram/Регина Харченко

Напомним, на аукционе в Америке ушла с молотка 12-струнная гитара Джона Леннона. Музыкальный инструмент продали за 2,9 млн. долларов. А в Британии продали карманные часы Уинстона Черчилля почти за 100 тысяч долларов.

декоммунизация
аукцион
Запорожье
война
Владимир Ленин

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