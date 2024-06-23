В Запоріжжі продають найбільший в Україні пам'ятник Леніну

Мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник Леніну
Мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник радянському діячеві Володимиру Леніну. Вторговані за монумент кошти передадуть Збройним силам України.
Про це заявила виконуюча обов'язки мера міста Регіна Харченко.
Мерія Запоріжжя продає Леніна
Як свідчить опублікований лот на Prozorro, в комплекті до монумента радянського лідера, йдуть скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, а також литих великих та малих літер.
Стартова ціна пам'ятника вже перевалила за 10 мільйонів гривень.
"Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", — каже Харченко.
Зазначимо, що інформація про продаж пам'ятника радянському політдіячу з'явилася ще 6 червня. Зараз сума торгів за "голову Ілліча" збільшилася на понад 400 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше у США за 3 мільйони доларів продали 12-струнну акустичну гітару покійного екссоліста гурту The Beatles Джона Леннона.
Водночас на eBay виставили на продаж єдиний у світі екземпляр кабріолету-купе Tucker 48, за який просять 2 мільйони 375 тисяч доларів.
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