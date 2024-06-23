В Запоріжжі продають найбільший в Україні пам'ятник Леніну

Статуя Володимира Леніна. Фото: мерія Запоріжжя

Мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник радянському діячеві Володимиру Леніну. Вторговані за монумент кошти передадуть Збройним силам України.

Про це заявила виконуюча обов'язки мера міста Регіна Харченко.

Читайте також:

Мерія Запоріжжя продає Леніна

Скриншот лоту на Prozorro

Як свідчить опублікований лот на Prozorro, в комплекті до монумента радянського лідера, йдуть скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, а також литих великих та малих літер.

Стартова ціна пам'ятника вже перевалила за 10 мільйонів гривень.

"Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", — каже Харченко.

Статуї, які стояли поруч з пам'ятником Леніну. Джерело: мерія Запоріжжя

Зазначимо, що інформація про продаж пам'ятника радянському політдіячу з'явилася ще 6 червня. Зараз сума торгів за "голову Ілліча" збільшилася на понад 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у США за 3 мільйони доларів продали 12-струнну акустичну гітару покійного екссоліста гурту The Beatles Джона Леннона.

Водночас на eBay виставили на продаж єдиний у світі екземпляр кабріолету-купе Tucker 48, за який просять 2 мільйони 375 тисяч доларів.