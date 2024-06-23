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Мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник Леніну

23 червня 2024 19:39
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Ілля Рябінін
редактор
В Запоріжжі продають найбільший в Україні пам'ятник Леніну
Статуя Володимира Леніна. Фото: мерія Запоріжжя
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мерія Запоріжжя виставила на аукціон найбільший в Україні пам'ятник радянському діячеві Володимиру Леніну. Вторговані за монумент кошти передадуть Збройним силам України.

Про це заявила виконуюча обов'язки мера міста Регіна Харченко.

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запоріжжя пам'ятник леніну
Скриншот лоту на Prozorro

Як свідчить опублікований лот на Prozorro, в комплекті до монумента радянського лідера, йдуть скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, а також литих великих та малих літер.

Стартова ціна пам'ятника вже перевалила за 10 мільйонів гривень.

"Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму", — каже Харченко. 

запоріжжя ленін
Статуї, які стояли поруч з пам'ятником Леніну. Джерело: мерія Запоріжжя

Зазначимо, що інформація про продаж пам'ятника радянському політдіячу з'явилася ще 6 червня. Зараз сума торгів за "голову Ілліча" збільшилася на понад 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у США за 3 мільйони доларів продали 12-струнну акустичну гітару покійного екссоліста гурту The Beatles Джона Леннона. 

Водночас на eBay виставили на продаж єдиний у світі екземпляр кабріолету-купе Tucker 48, за який просять 2 мільйони 375 тисяч доларів. 

ЗСУ
аукціон
Запоріжжя
Україна
ProZorro
пам'ятник
продаж
торги

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