Мэр Тернополя нашел "виновников" изъятия военного НДФЛ из местных бюджетов

Мэр Тернополя Сергей Надал. Фото: facebook.com/Nadal.Sergij

В Тернополе между активистами и мэром Сергеем Надалом разразился скандал. Городской голова нашел "виновников" изъятия военного налога на доходы физических лиц из местных бюджетов.

Видео со словами Сергея Надала опубликовала тернопольский волонтер Любовь Атласюк.

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В видео можно услышать, что Надал обвинил участников боевых действий и волонтеров в том, что из местных бюджетов забрали военный НДФЛ. Активисты заявили, что власть должна была покупать дроны, а не класть брусчатку.

В ответ мэр заявил, что дорогу ремонтировали только там, где были аварийные ситуации.

Отметим, что дочь и зять Надала живут в Майами (США), где приобрели виллу за почти 2 миллиона долларов. В настоящее время НАБУ и САП расследуют происхождение этих средств.

Напомним, 26 июня 2023 года главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области задержали во время получения взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Впоследствии стало известно, что Головко подает иск в суд. Он требует компенсации заработной платы, которую не получал из-за вынужденных прогулов.