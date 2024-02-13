Мэр Тернополя нашел "виновников" изъятия военного НДФЛ из местных бюджетов
В Тернополе между активистами и мэром Сергеем Надалом разразился скандал. Городской голова нашел "виновников" изъятия военного налога на доходы физических лиц из местных бюджетов.
Видео со словами Сергея Надала опубликовала тернопольский волонтер Любовь Атласюк.
Скандал в Тернополе
В видео можно услышать, что Надал обвинил участников боевых действий и волонтеров в том, что из местных бюджетов забрали военный НДФЛ. Активисты заявили, что власть должна была покупать дроны, а не класть брусчатку.
В ответ мэр заявил, что дорогу ремонтировали только там, где были аварийные ситуации.
Отметим, что дочь и зять Надала живут в Майами (США), где приобрели виллу за почти 2 миллиона долларов. В настоящее время НАБУ и САП расследуют происхождение этих средств.
Напомним, 26 июня 2023 года главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области задержали во время получения взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.
Впоследствии стало известно, что Головко подает иск в суд. Он требует компенсации заработной платы, которую не получал из-за вынужденных прогулов.
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