Мер Тернополя знайшов "винуватців" вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів

Мер Тернополя Сергій Надал. Фото: facebook.com/Nadal.Sergij

У Тернополі між активістами та мером Сергієм Надалом спалахнув скандал. Міський голова знайшов "винуватців" вилучення військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів.

Відео зі словами Сергія Надала опублікувала тернопільська волонтерка Любов Атласюк.

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У відео можна почути, що Надал звинуватив учасників бойових дій та волонтерів у тому, що з місцевих бюджетів забрали військовий ПДФО. Активісти заявили, що влада повинна була купувати дрони, а не класти бруківку.

У відповідь мер заявив, що дорогу ремонтували лише там, де були аварійні ситуації.

Зазначимо, що донька та зять Надала живуть в Маямі (США), де придбали віллу за майже 2 мільйони доларів. Наразі НАБУ та САП розслідують походження цих коштів.

Нагадаємо, 26 червня 2023 року голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області затримали під час отримання хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного з місцевих підприємств.

Згодом стало відомо, що Головко позивається до суду. Він вимагає компенсації заробітної плати, яку не отримував через вимушені прогули.