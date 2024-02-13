Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Мер Тернополя знайшов "винуватців" вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів arrow

Мер Тернополя знайшов "винуватців" вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів

13 лютого 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мер Тернополя знайшов "винуватців" вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів
Мер Тернополя Сергій Надал. Фото: facebook.com/Nadal.Sergij
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернополі між активістами та мером Сергієм Надалом спалахнув скандал. Міський голова знайшов "винуватців" вилучення військового податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів.

Відео зі словами Сергія Надала опублікувала тернопільська волонтерка Любов Атласюк.

Читайте також:

Скандал у Тернополі

У відео можна почути, що Надал звинуватив учасників бойових дій та волонтерів у тому, що з місцевих бюджетів забрали військовий ПДФО. Активісти заявили, що влада повинна була купувати дрони, а не класти бруківку.

У відповідь мер заявив, що дорогу ремонтували лише там, де були аварійні ситуації.

Зазначимо, що донька та зять Надала живуть в Маямі (США), де придбали віллу за майже 2 мільйони доларів. Наразі НАБУ та САП розслідують походження цих коштів.

Нагадаємо, 26 червня 2023 року голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області затримали під час отримання хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного з місцевих підприємств.

Згодом стало відомо, що Головко позивається до суду. Він вимагає компенсації заробітної плати, яку не отримував через вимушені прогули.

скандал
податки
дороги
Тернопіль
військові
активісти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі