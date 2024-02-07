Мэр Мелитополя ездит на роскошных автомобилях родственников — детали о декларации Федорова

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Новый начальник Запорожской ОВА Иван Федоров внес в свою декларацию информацию, что бесплатно ездит на автомобилях своих родственников. Кроме того, чиновник владеет двумя квартирами во временно оккупированном Мелитополе.

Соответствующая информация содержится в его декларации.

Читайте также:

Декларация Ивана Федорова — каким имуществом владеет чиновник

Согласно декларации, Федоров бесплатно ездит на автомобилях своих родственников. Одним из таких является руководитель медицинского центра "ИНМЕДИКО" Александр Федоров, владеющий 30 транспортными средствами разных марок.

Так, глава Запорожской ОВА пользуется двумя автомобилями от своих родственников — Александра и Наталии Федоровых. Первая машина стоит 2 млн. грн (LEXUS LX 570 2012 года выпуска), а вторая машина — 1,8 млн. грн (BMW X6 2015 года выпуска).

Данные из декларации Ивана Федорова. Фото: скриншот

Данные из декларации Ивана Федорова. Фото: скриншот

Автомобили BMW X6. Фото: caranddriver.com

Автомобили LEXUS LX 570. Фото: edmunds.com 1/2 _ 2

Соответствующие данные он внес в свою декларацию после назначения на новую должность. До этого он ездил на собственном автомобиле, которым имел право на пользование от ООО "ТЕПЛОИНВЕСТ-ТАВРИЯ".

Кроме того, в декларации Федорова говорится, что он владеет домом в Запорожье на 166,8 квадратных метров и земельным участком под домом с 2013 года. Общая стоимость этой недвижимости составляет 2 млн. грн.

Также у него есть две квартиры во временно оккупированном Мелитополе. Одно жилье площадью 61,9 кв. м. за 516 тыс. грн. принадлежит ему, а другим он имеет право на пользование.

В декларации чиновника также есть данные о часах Ulysse Nardin стоимостью более 140 тысяч гривен.

Напомним, у главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко доход за 2022 год составил более 1,2 млн гривен, что превышает средний уровень по сравнению с другими чиновниками на аналогичных должностях.

Добавим, информацию о своих доходах обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. К концу 2022 года денежные сбережения семьи Зеленского уменьшились почти на 1,8 миллиона гривен.