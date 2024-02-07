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Мер Мелітополя їздить на розкішних авто родичів — деталі про декларацію Федорова

7 лютого 2024 14:36
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Мер Мелітополя їздить на розкішних авто родичів — деталі про декларацію Федорова
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Новий начальник Запорізької ОВА Іван Федоров вніс в свою декларацію інформацію, що безоплатно їздить на автомобілях своїх родичів. Крім того, урядовець володіє двома квартирами у тимчасово окупованому Мелітополі.

Відповідна інформація міститься у його декларації

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Згідно з декларацією Федоров безоплатно їздить на автомобілях своїх родичів. Одним із таких є очільник медичного центру "ІНМЕДИКО" Олександр Федоров, який володіє 30 транспортними засобами різних марок.

Так, очільник Запорізької ОВА користується двома автомобілями від своїх родичів — Олександра та Наталії Федорових. Перша автівка коштує 2 млн грн (LEXUS LX 570 2012 року випуску), а друга машина — 1,8 млн грн (BMW X6 2015 року випуску). 

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Дані з декларації Івана Федорова. Фото: скриншот
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Дані з декларації Івана Федорова. Фото: скриншот
  • Авто BMW X6. Фото: caranddriver.com
  • Авто LEXUS LX 570. Фото: edmunds.com
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Відповідні дані він вніс у свою декларацію після призначення на нову посаду. До цього він їздив власним автомобілем, яким мав право на користування від ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ТАВРІЯ".

Окрім того, у декларації Федорова вказано, що він володіє будинком у Запоріжжі на 166,8 квадратних метрів та земельною ділянкою під будинком з 2013 року. Загальна вартість цієї нерухомості складає 2 млн грн. 

Також у нього є дві квартири у тимчасово окупованому Мелітополі. Одне житло, площею 61,9  кв. м. за 516 тис. грн належить йому, а іншим він має право на користування.

У декларації посадовця також є дані про годинник Ulysse Nardin вартістю понад 140 тисяч гривень. 

Нагадаємо, в очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка дохід за 2022 рік склав понад 1,2 млн гривень, що перевищує середній рівень у порівнянні з іншими чиновниками на аналогічних посадах. 

Додамо, що інформацію про свої доходи оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 мільйона гривень.

декларація
родина
авто
Іван Федоров
майно

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