Мер Мелітополя їздить на розкішних авто родичів — деталі про декларацію Федорова
Новий начальник Запорізької ОВА Іван Федоров вніс в свою декларацію інформацію, що безоплатно їздить на автомобілях своїх родичів. Крім того, урядовець володіє двома квартирами у тимчасово окупованому Мелітополі.
Відповідна інформація міститься у його декларації.
Декларація Івана Федорова — яким майном володіє посадовець
Згідно з декларацією Федоров безоплатно їздить на автомобілях своїх родичів. Одним із таких є очільник медичного центру "ІНМЕДИКО" Олександр Федоров, який володіє 30 транспортними засобами різних марок.
Так, очільник Запорізької ОВА користується двома автомобілями від своїх родичів — Олександра та Наталії Федорових. Перша автівка коштує 2 млн грн (LEXUS LX 570 2012 року випуску), а друга машина — 1,8 млн грн (BMW X6 2015 року випуску).
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Авто BMW X6. Фото: caranddriver.com
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Авто LEXUS LX 570. Фото: edmunds.com
Відповідні дані він вніс у свою декларацію після призначення на нову посаду. До цього він їздив власним автомобілем, яким мав право на користування від ТОВ "ТЕПЛОІНВЕСТ-ТАВРІЯ".
Окрім того, у декларації Федорова вказано, що він володіє будинком у Запоріжжі на 166,8 квадратних метрів та земельною ділянкою під будинком з 2013 року. Загальна вартість цієї нерухомості складає 2 млн грн.
Також у нього є дві квартири у тимчасово окупованому Мелітополі. Одне житло, площею 61,9 кв. м. за 516 тис. грн належить йому, а іншим він має право на користування.
У декларації посадовця також є дані про годинник Ulysse Nardin вартістю понад 140 тисяч гривень.
Нагадаємо, в очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка дохід за 2022 рік склав понад 1,2 млн гривень, що перевищує середній рівень у порівнянні з іншими чиновниками на аналогічних посадах.
Додамо, що інформацію про свої доходи оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. До кінця 2022 року грошові заощадження родини Зеленського зменшилися на майже 1,8 мільйона гривень.
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