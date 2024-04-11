Мэр Каменца-Подольского получил штраф — в чем причина

Мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко. Фото: Михаил Поситко/Facebook

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области оштрафовал мэра города Михаила Поситка. Его обвиняли в премировании своего спонсора на муниципальных выборах.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на данные НАПК.

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Сообщается, что судьи признали чиновника виновным в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией. Было установлено, что мэр на пленарном заседании мэрии Каменец-Подольского принимал участие в голосовании о кадровых назначениях лица, спонсировавшего его избирательный фонд во время муниципальных выборов мэра города в 2020 году.

Также Поситко принимал решение об установлении этому лицу максимально возможного премирования за высокие достижения в работе и определял размер его ежемесячного премирования.

Решением суда чиновник был оштрафован на 6800 грн.

Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили мэра и секретаря городского совета на взятке, потому что чиновники хотели обогатиться на 30 тысяч долларов.

К слову, Шевченковский райсуд Львова признал виновным и оштрафовал должностного лица государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Игоря-Мирослава Подганюка, самостоятельно назначившего себе премий на почти 40,3 тысячи гривен.