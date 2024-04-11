Мер Кам'янця-Подільського отримав штраф — у чому причина

Мер Кам'янця-Подільського Михайло Посітко. Фото: Михайло Посітко/Facebook

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області оштрафував мера міста Михайла Посітка. Його звинувачували у преміюванні свого спонсора на муніципальних виборах.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані НАЗК.

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Повідомляється, що судді визнали чиновника винним у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Було встановлено, що мер на пленарному засіданні мерії Кам'янця-Подільського брав участь у голосуванні про кадрові призначення особи, яка спонсорувала його виборчий фонд під час муніципальних виборів мера міста у 2020 році.

Також Посітко ухвалював рішення щодо встановлення цій особі максимально можливого преміювання за високі досягнення у праці та визначав розмір її щомісячного преміювання.

Рішенням суду чиновника було оштрафовано у 6800 грн.

Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській області викрили мера та секретаря міської ради на хабарі, бо чиновники хотіли збагатитися на 30 тисяч доларів.

До слова, Шевченківський райсуд Львова визнав винним та оштрафував посадовця державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ігоря-Мирослава Підганюка, який самостійно призначив собі премій на майже 40,3 тисячі гривень.