Что думают штурмовики об ухилянтах - мнение бойцов 3 ОШБр

Штурмовик 3-й ОШБр. Фото: Новини.LIVE

Штурмовики легендарной Третьей отдельной штурмовой бригады высказались о мобилизационных процессах и уклонистах. Они считают, что воевать будут все, и их не удивляет, как работники ТЦК грузят людей в машины.

Более подробно бойцы выразили свое мнение в эксклюзивном разговоре с Новини.LIVE.

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Отношение к уклонистам

"У нас в бригаде все четко. Побольше бы людей сюда, чтобы воевали тоже. Вот мне не нравится, что люди работают, а уклонисты сидят и ничего не делают. Рассказывают, как они донатят 5 грн за ВСУ, и так далее. Нужно брать яйца в кулак и что-то делать, не сидеть и не ждать момента, когда ты можешь выйти и что-то показать", — сказал штурмовик "Шустрий".

Штурмовик 3-й ОШБр "Шустрий". Фото: Новини.LIVE

Его позицию поддерживают и другие побратимы. Мол, что от людей в тылу многое зависит и воевать будут все, поэтому нет смысла бегать от армии.

"Все упирается в людей, которые в тылу. Которые просто забивают болт. Те же уклонисты бегают и прячутся, пока снова не придет в его дом. А если он ничего не будет делать, то оно очень быстро придет в его дом. Но потом будет поздно", — высказал свое мнение штурмовик "Гострий".

Штурмовик 3-й ОШБр "Гострий". Фото: Новини.LIVE

Военные призывают гражданских готовиться, пока есть время и возможность позаботиться о своей физической и моральной подготовке.

"Мне нравится, как их упаковывают. Пусть упаковывают. Чем быстрее он сюда попадет, примет что воевать придется, и возьмется за голову", — подытожил "Гострий".

Напомним, в начале февраля 2024 года Третью штурмовую бригаду перебросили для усиления воинов ВСУ в Авдеевке. "Авдеевский ад" — именно так штурмовики описывали то, с чем им пришлось столкнуться. Впоследствии командование решило — военные должны покинуть город.

После выхода из Авдеевки никаких интервью и заявлений. Но команда Новини.LIVE получила разрешения, проложила маршрут и выехала ближе к линии столкновения, чтобы получить информацию из первых уст.