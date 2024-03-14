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Мені подобається як їх пакують — штурмовики різко висловилися про ухилянтів. Відео

14 березня 2024 15:36
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Що думають штурмовики про ухилянтів - думка бійців 3 ОШБр
Штурмовик 3-ї ОШБр. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Штурмовики легендарної Третьої окремої штурмової бригади висловилися про мобілізаційні процеси та ухилянтів. Вони вважають, що воювати будуть всі, їх не дивує, як працівники ТЦК вантажать людей в машини. 

Більш детально бійці висловили свою думку в ексклюзивній розмові з Новини.LIVE. 

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"У нас в бригаді все чьотко. Більше б людей сюди, щоб воювали теж. Оце мені не подобається, що люди працюють, а ухилянти сидять і нічого не роблять. Розказують, як вони донатять 5 грн за ЗСУ і так далі. Потрібно брати яйця в кулак і щось робити, не сидіти та не чекати моменту, коли ти можеш вийти й щось показати", — сказав штурмовик "Шустрий". 

3 ОШБр
Штурмовик 3-ї ОШБр "Шустрий". Фото: Новини.LIVE

Його позицію підтримують й інші побратими. Мовляв, що від людей в тилу багато залежить і воювати будуть всі, тому немає сенсу тікати від армії. 

"Все впирається в людей, які в тилу. Які просто забивають болт. Ті самі ухилянти бігають і ховаються, доки знов не прийде в його хату. А якщо він нічого не буде робити, то воно дуже швидко прийде в його хату. Але потім буде пізно", — висловив свою думку штурмовик "Гострий". 

3 ОШБр
Штурмовик 3-ї ОШБр "Гострий". Фото: Новини.LIVE 

Військові закликають цивільних готуватися, доки є час і можливість, подбати про свою фізичну і моральну підготовку. 

"Мені подобається, як їх пакують. Хай пакують. Чим швидше він сюди потрапить, прийме, що воювати прийдеться, і візьметься за голову", — підсумував "Гострий". 

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Третю штурмову бригаду перекинули для підсилення воїнів ЗСУ в Авдіївці. "Авдіївське пекло" — саме так штурмовики описували те, з чим їм довелося стикнутися. Згодом командування вирішило — військові мають покинути місто. 

Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв. Та команда Новини.LIVE отримала дозволи, проклала маршрут і виїхала ближче до лінії зіткнення, аби отримати інформаію з перших вуст

ЗСУ
повістки
ТЦК та СП
ухилянти
штурмова бригада

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