Що думають штурмовики про ухилянтів - думка бійців 3 ОШБр

Штурмовик 3-ї ОШБр. Фото: Новини.LIVE

Штурмовики легендарної Третьої окремої штурмової бригади висловилися про мобілізаційні процеси та ухилянтів. Вони вважають, що воювати будуть всі, їх не дивує, як працівники ТЦК вантажать людей в машини.

Більш детально бійці висловили свою думку в ексклюзивній розмові з Новини.LIVE.

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Ставлення до ухилянтів

"У нас в бригаді все чьотко. Більше б людей сюди, щоб воювали теж. Оце мені не подобається, що люди працюють, а ухилянти сидять і нічого не роблять. Розказують, як вони донатять 5 грн за ЗСУ і так далі. Потрібно брати яйця в кулак і щось робити, не сидіти та не чекати моменту, коли ти можеш вийти й щось показати", — сказав штурмовик "Шустрий".

Штурмовик 3-ї ОШБр "Шустрий". Фото: Новини.LIVE

Його позицію підтримують й інші побратими. Мовляв, що від людей в тилу багато залежить і воювати будуть всі, тому немає сенсу тікати від армії.

"Все впирається в людей, які в тилу. Які просто забивають болт. Ті самі ухилянти бігають і ховаються, доки знов не прийде в його хату. А якщо він нічого не буде робити, то воно дуже швидко прийде в його хату. Але потім буде пізно", — висловив свою думку штурмовик "Гострий".

Штурмовик 3-ї ОШБр "Гострий". Фото: Новини.LIVE

Військові закликають цивільних готуватися, доки є час і можливість, подбати про свою фізичну і моральну підготовку.

"Мені подобається, як їх пакують. Хай пакують. Чим швидше він сюди потрапить, прийме, що воювати прийдеться, і візьметься за голову", — підсумував "Гострий".

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Третю штурмову бригаду перекинули для підсилення воїнів ЗСУ в Авдіївці. "Авдіївське пекло" — саме так штурмовики описували те, з чим їм довелося стикнутися. Згодом командування вирішило — військові мають покинути місто.

Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв. Та команда Новини.LIVE отримала дозволи, проклала маршрут і виїхала ближче до лінії зіткнення, аби отримати інформаію з перших вуст.