Що думають штурмовики про ухилянтів - думка бійців 3 ОШБр

Мені подобається як їх пакують — штурмовики різко висловилися про ухилянтів. Відео
Штурмовики легендарної Третьої окремої штурмової бригади висловилися про мобілізаційні процеси та ухилянтів. Вони вважають, що воювати будуть всі, їх не дивує, як працівники ТЦК вантажать людей в машини.
Більш детально бійці висловили свою думку в ексклюзивній розмові з Новини.LIVE.
Ставлення до ухилянтів
"У нас в бригаді все чьотко. Більше б людей сюди, щоб воювали теж. Оце мені не подобається, що люди працюють, а ухилянти сидять і нічого не роблять. Розказують, як вони донатять 5 грн за ЗСУ і так далі. Потрібно брати яйця в кулак і щось робити, не сидіти та не чекати моменту, коли ти можеш вийти й щось показати", — сказав штурмовик "Шустрий".
Його позицію підтримують й інші побратими. Мовляв, що від людей в тилу багато залежить і воювати будуть всі, тому немає сенсу тікати від армії.
"Все впирається в людей, які в тилу. Які просто забивають болт. Ті самі ухилянти бігають і ховаються, доки знов не прийде в його хату. А якщо він нічого не буде робити, то воно дуже швидко прийде в його хату. Але потім буде пізно", — висловив свою думку штурмовик "Гострий".
Військові закликають цивільних готуватися, доки є час і можливість, подбати про свою фізичну і моральну підготовку.
"Мені подобається, як їх пакують. Хай пакують. Чим швидше він сюди потрапить, прийме, що воювати прийдеться, і візьметься за голову", — підсумував "Гострий".
Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Третю штурмову бригаду перекинули для підсилення воїнів ЗСУ в Авдіївці. "Авдіївське пекло" — саме так штурмовики описували те, з чим їм довелося стикнутися. Згодом командування вирішило — військові мають покинути місто.
Після виходу з Авдіївки жодних інтерв'ю та заяв. Та команда Новини.LIVE отримала дозволи, проклала маршрут і виїхала ближче до лінії зіткнення, аби отримати інформаію з перших вуст.
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