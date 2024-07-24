Виктор Медведчук – СБУ сообщила предателю о подозрении в деле нефтепровода Самара-Западное направление

Экс-нардеп Виктор Медведчук. Фото: росСМИ

Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро собрали масштабную доказательную базу, которая доказывает незаконность приватизации государственного нефтепровода "Самара-Западное направление" в 2015 году. Сейчас о подозрении сообщено экс-нардепу Виктору Медведчуку и четырем его сообщникам.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 24 июля.

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В СБУ рассказали, что организатор схемы по незаконной приватизации подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук. В 2015 году он начал ее реализацию и сотрудничал с высшим руководством Украины и РФ.

Схема присвоения государственного нефтепровода. Фото: СБУ

Как известно, к своим темным делам он привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии, что "приватизировало" этот нефтепровод.

"Как свидетельствуют материалы производства, нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" после распада СССР остался в собственности России. Начиная с 2005 года, Украина через суды доказывала свое право на владение им, и только в 2014-2015 годах это право подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды. Впрочем, при поддержке тогдашнего высшего руководства Украины Медведчуку удалось отменить это решение через Ровенский хозяйственный суд и оформить продажу нефтепродуктопровода швейцарской компании, которую фактически контролировали участники схемы", — говорится в деле.

После того как он завладел "трубой", вместе со своими сообщниками Медведчук обеспечил ее функционирование через предприятие "Прикарпатзападтранс", а все доходы по этому выводили на счета аффилированных иностранных компаний и распределяли между собой.

"С мая 2019 года прокачка дизеля через нефтепровод была заблокирована для его возвращения в государственную собственность, а правоохранительные органы исследовали законность приватизации. В январе 2024 года Верховный суд Украины окончательно признал украинскую часть нефтепровода государственной собственностью", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что сейчас идет досудебное расследование и проводится комплекс мер по привлечению находящихся за рубежом подозреваемых к ответственности, а также устанавливается круг всех причастных к этой незаконной сделке.

Подозрения Медведчуку и его сообщникам

В соответствии с совершенными преступлениями, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги;

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа;

завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;

организация приобретения, владения и использования средств, вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, что предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенные организованной группой и в особо крупном размере.

Напомним, недавно Медведчук заговорил о том, что "Одесса должна быть оккупирована". Это будто должно произойти, если Украина не согласится на капитуляцию.

Также мы писали, что ДБР передало в управление государства завод братьев Медведчука и Козака стоимостью 5 млн. долларов. Предприятие годами не платило налоги, а доходы были направлены на финансирование российской агрессии против Украины.