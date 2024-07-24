Віктор Медведчук - СБУ повідомила зраднику про підозру у справі нафтопроводу Самара-Західний напрямок

Екснардеп Віктор Медведчук. Фото: росЗМІ

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Наразі про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом його спільникам.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 24 липня.

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В СБУ розповіли, що організатор схеми із незаконної приватизації — підозрюваний у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук. У 2015 році він почав її реалізацію і співпрацював із вищим керівництво України та РФ.

Схема привласнення державного нафтопроводу. Фото: СБУ

Як відомо, до своїх темних справ він залучив третіх осіб, які надалі отримали керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" цей нафтопровід.

"Як свідчать матеріали провадження, нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди. Втім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми", — йдеться у справі.

Після того, як він заволодів "трубою", разом зі своїми спільниками Медведчук забезпечив її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а всі прибутки з цього виводили на рахунки афілійованих іноземних компаній та розподіляли між собою.

"З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю", — зазначили у відомстві.

Там додали, що зараз триває досудове розслідування та проводиться комплекс заходів для притягнення підозрюваних, які знаходяться за кордоном, до відповідальності, а також встановлюється коло всіх причетних до цієї незаконної оборудки.

Підозри Медведчуку та його спільникам

Відповідно до вчинених злочинів, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;

введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;

заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;

організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, нещодавно Медведчук заговорив про те, що "Одеса має бути окупована". Це ніби має статися, якщо Україна не погодиться на капітуляцію.

Також ми писали, що ДБР передало в управління держави завод братів Медведчука та Козака вартістю 5 млн доларів. Підприємство роками не сплачувало податки, а прибутки були спрямовані на фінансування російської агресії проти України.