Віктор Медведчук - СБУ повідомила зраднику про підозру у справі нафтопроводу Самара-Західний напрямок

Медведчуку повідомили про підозру у справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок"
Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році. Наразі про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом його спільникам.
Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 24 липня.
Що відомо про махінації
В СБУ розповіли, що організатор схеми із незаконної приватизації — підозрюваний у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук. У 2015 році він почав її реалізацію і співпрацював із вищим керівництво України та РФ.
Як відомо, до своїх темних справ він залучив третіх осіб, які надалі отримали керівні посади на підприємстві, що "приватизувало" цей нафтопровід.
"Як свідчать матеріали провадження, нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок" після розпаду СРСР залишився у власності Росії. Починаючи з 2005 року, Україна через суди доводила своє право на володіння ним, і лише у 2014-2015 роках це право підтвердили Апеляційний і Вищий господарський суди. Втім, за підтримки тодішнього вищого керівництва України Медведчуку вдалося скасувати це рішення через Рівненський господарчий суд і оформити продаж нафтопродуктопроводу швейцарській компанії, яку фактично контролювали учасники схеми", — йдеться у справі.
Після того, як він заволодів "трубою", разом зі своїми спільниками Медведчук забезпечив її функціонування через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а всі прибутки з цього виводили на рахунки афілійованих іноземних компаній та розподіляли між собою.
"З травня 2019 року прокачування дизеля через нафтопровід було заблоковано для його повернення у державну власність, а правоохоронні органи досліджували законність приватизації. У січні 2024 року Верховний суд України остаточно визнав українську частину нафтопроводу державною власністю", — зазначили у відомстві.
Там додали, що зараз триває досудове розслідування та проводиться комплекс заходів для притягнення підозрюваних, які знаходяться за кордоном, до відповідальності, а також встановлюється коло всіх причетних до цієї незаконної оборудки.
Підозри Медведчуку та його спільникам
Відповідно до вчинених злочинів, підозра оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:
- зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги;
- введення в оману суду або іншого уповноваженого органу;
- заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою;
- організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі.
Нагадаємо, нещодавно Медведчук заговорив про те, що "Одеса має бути окупована". Це ніби має статися, якщо Україна не погодиться на капітуляцію.
Також ми писали, що ДБР передало в управління держави завод братів Медведчука та Козака вартістю 5 млн доларів. Підприємство роками не сплачувало податки, а прибутки були спрямовані на фінансування російської агресії проти України.
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