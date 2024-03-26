Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow McDonalds в этом году планирует открыть новые заведения в Украине — каким городам повезет arrow

McDonalds в этом году планирует открыть новые заведения в Украине — каким городам повезет

26 марта 2024 13:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
McDonalds в этом году планирует открыть новые заведения в Украине — каким городам повезет
Заведение McDonalds. Фото: mcdonalds
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила о намерении открыть еще несколько заведений. Всего в Украине в этом году может появиться не менее шести новых ресторанов.

Об этом пишет Forbes во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Открытие новых заведений McDonald's

По словам CEO Ukraine Юлии Бадритдиновой, в этом году компания хочет открыть заведения в Ужгороде и Черновцах — это единственные областные центры, где нет McDonald's.

"В этом году там откроемся", — сказала она.

Так, компания планирует открыть не менее шести заведений по всей Украине в 2024 году, в частности, новые рестораны появятся и в столице.

Представительница McDonald's рассказала, что в 2023 году компания инвестировала в открытие новых и обновление старых ресторанов 1 млрд грн.

Кроме того, в украинских заведениях в прошлом году было 85 млн визитов — это 70% посетителей от довоенного показателя.

Напомним, 15 марта в сетях McDonald's произошел масштабный сбой. Заведения закрылись в странах Европы, Азии и Австралии.

Также мы писали, что магазины Zara в Украине готовятся к открытию в ближайшее время. В Киеве и Львове магазины, вероятно, приступят к работе в апреле.

питание
Украина
McDonald's
рестораны
бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК