McDonalds в этом году планирует открыть новые заведения в Украине — каким городам повезет
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила о намерении открыть еще несколько заведений. Всего в Украине в этом году может появиться не менее шести новых ресторанов.
Об этом пишет Forbes во вторник, 26 марта.
Открытие новых заведений McDonald's
По словам CEO Ukraine Юлии Бадритдиновой, в этом году компания хочет открыть заведения в Ужгороде и Черновцах — это единственные областные центры, где нет McDonald's.
"В этом году там откроемся", — сказала она.
Так, компания планирует открыть не менее шести заведений по всей Украине в 2024 году, в частности, новые рестораны появятся и в столице.
Представительница McDonald's рассказала, что в 2023 году компания инвестировала в открытие новых и обновление старых ресторанов 1 млрд грн.
Кроме того, в украинских заведениях в прошлом году было 85 млн визитов — это 70% посетителей от довоенного показателя.
Напомним, 15 марта в сетях McDonald's произошел масштабный сбой. Заведения закрылись в странах Европы, Азии и Австралии.
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