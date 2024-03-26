McDonalds в этом году планирует открыть новые заведения в Украине — каким городам повезет

Заведение McDonalds. Фото: mcdonalds

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила о намерении открыть еще несколько заведений. Всего в Украине в этом году может появиться не менее шести новых ресторанов.

Об этом пишет Forbes во вторник, 26 марта.

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По словам CEO Ukraine Юлии Бадритдиновой, в этом году компания хочет открыть заведения в Ужгороде и Черновцах — это единственные областные центры, где нет McDonald's.

"В этом году там откроемся", — сказала она.

Так, компания планирует открыть не менее шести заведений по всей Украине в 2024 году, в частности, новые рестораны появятся и в столице.

Представительница McDonald's рассказала, что в 2023 году компания инвестировала в открытие новых и обновление старых ресторанов 1 млрд грн.

Кроме того, в украинских заведениях в прошлом году было 85 млн визитов — это 70% посетителей от довоенного показателя.

Напомним, 15 марта в сетях McDonald's произошел масштабный сбой. Заведения закрылись в странах Европы, Азии и Австралии.

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