Відкриття магазинів Zara у Києві та Львові — коли можна вирушати на шопінг

Магазин Zara. Фото: rau.ua

Магазини Zara в Україні готуються до відкриття найближчим часом. У Києві та Львові магазини, ймовірно, розпочнуть роботу у квітні.

Про це свідчать дані Google Maps.

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Коли відкриються магазини Zara у Києві та Львові

Згідно з даними, Zara відкриє свої двері у Києві 3 та 5 квітня, а 11 квітня заплановано відкриття магазинів у Львові.

Джерело: Google Maps

Незважаючи на дані з Google Maps, офіційного підтвердження щодо дат відкриття немає. На порталі Zara сказано, що стаціонарні магазині в Україні залишаються зачиненими.

Джерело: zara.com

Що ще варто знати

Нагадаємо, бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в галузі моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються на український ринок. Іспанський ритейлер планує заново відкрити щонайменше 20 магазинів у Києві та Львові.

Ми також писали, що в Україні сукупний обсяг операцій з використанням платіжних карток у 2023 році становив 6,141 трлн грн, із них 90,4% було здійснено всередині країни. Також відомо, скільки в середньому витрачали українці.