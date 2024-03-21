Открытие магазинов Zara в Киеве и Львове — когда можно отправляться на шоппинг

Zara в Украине — когда откроются магазины в Киеве и Львове
Магазины Zara в Украине готовятся к открытию в ближайшее время. В Киеве и Львове магазины, вероятно, приступят к работе в апреле.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Когда откроются магазины Zara в Киеве и Львове
Согласно данным, Zara откроет свои двери в Киеве 3 и 5 апреля, а 11 апреля запланировано открытие магазинов во Львове.
Несмотря на данные из Google Maps, официального подтверждения о датах открытия нет. На портале Zara говорится, что стационарные магазины в Украине остаются закрытыми.
Что еще стоит знать
Напомним, бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в области моды Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home официально возвращаются на украинский рынок. Испанский ритейлер планирует заново открыть не менее 20 магазинов в Киеве и Львове.
Мы также писали, что в Украине совокупный объем операций с использованием платежных карт в 2023 году составил 6,141 трлн грн, из них 90,4% было совершено внутри страны. Также известно, сколько в среднем тратили украинцы.
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