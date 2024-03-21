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Zara в Украине — когда откроются магазины в Киеве и Львове

21 марта 2024 14:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Открытие магазинов Zara в Киеве и Львове — когда можно отправляться на шоппинг
Магазин Zara. Фото: rau.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Магазины Zara в Украине готовятся к открытию в ближайшее время. В Киеве и Львове магазины, вероятно, приступят к работе в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

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Когда откроются магазины Zara в Киеве и Львове

Согласно данным, Zara откроет свои двери в Киеве 3 и 5 апреля, а 11 апреля запланировано открытие магазинов во Львове.

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Источник: Google Maps

Несмотря на данные из Google Maps, официального подтверждения о датах открытия нет. На портале Zara говорится, что стационарные магазины в Украине остаются закрытыми.

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Источник: zara.com

Что еще стоит знать

Напомним, бренды одной из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в области моды Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home официально возвращаются на украинский рынок. Испанский ритейлер планирует заново открыть не менее 20 магазинов в Киеве и Львове.

Мы также писали, что в Украине совокупный объем операций с использованием платежных карт в 2023 году составил 6,141 трлн грн, из них 90,4% было совершено внутри страны. Также известно, сколько в среднем тратили украинцы.

Киев
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одежда
открытие
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бизнес

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