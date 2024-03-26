McDonalds цього року планує відкрити нові заклади в Україні — яким містам пощастить
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's заявила про намір відкрити ще кілька закладів. Загалом в Україні цього року може з'явиться щонайменше шість нових ресторанів.
Про це пише Forbes у вівторок, 26 березня.
Відкриття нових закладів McDonald's
За словами CEO Ukraine Юлії Бадрітдінової, цього року компанія хоче відкрити заклади в Ужгороді та Чернівцях — це єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs.
"Цьогоріч там відкриємося", — сказала вона.
Так, компанія планує відкрити щонайменше шість закладів по всій Україні у 2024 році, зокрема нові ресторани з'являться і в столиці.
Представниця McDonaldʼs розповіла, що в 2023 році компанія інвестувала у відкриття нових та оновлення старих ресторанів 1 млрд грн.
Крім того, в українських закладах минулого року було 85 млн візитів — це 70% відвідувачів від довоєнного показника.
Нагадаємо, 15 березня у мережах McDonald's стався масштабний збій. Заклади закрились у країнах Європи, Азії та Австралії.
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