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Масштабная реформа детских садов в Украине, — в ВР прокомментировали

25 марта 2024 05:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Масштабная реформа детских садов в Украине, — в ВР прокомментировали
Детский сад. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Дошкольное образование в Украине работает по законам 1993 года. Новый революционный законопроект уже готов ко второму чтению, и совсем скоро система работы детских садов коренным образом изменится.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщила народный депутат Украины Юлия Гришина.

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"Мне не нравится фраза, но она звучит часто, что наши садики похожи на камеру хранения детей. Мы отдаем туда детей, чтобы они просто проводили там время. Да, законодательством предусмотрены определенные учебные программы и так далее, но в последние годы столь мало внимания уделялось дошкольном образовании, инфраструктуре, социальном обеспечении воспитателей, чем вообще наполняется день наших дошкольников, что сады действительно превратились в камеру хранения", — сетует Юлия Гришина.

Чтобы сделать период дошкольного образования для детей ярким и действительно полезным необходимо коренным образом изменять его содержание. И уже совсем скоро это будет сделано.

Законы, по которым работают садики сейчас, не менялись 30 лет. И вот, наконец, новый революционный законопроект о дошкольном образовании уже готов ко второму чтению.

"Систему нужно менять, чтобы дети в садах имели систему дошкольного образования. Так и будет, будет также и инклюзия... Кстати, у нас почти нет инклюзивных детских садов, а, к сожалению, количество инклюзивных деток увеличивается с каждым годом по всему миру. Поэтому дошкольное образование в Украине тоже будет инклюзивным, как и школьное", — сообщает депутат.

Также появятся центры поддержки родителей, а в застраиваемых кварталах возле многоэтажек обязательно будут строить детский сад.

Напомним, Юлия Гришина также сообщила, что в Украине закроют школы со слишком малым количеством детей.

Отметим также, что в Киеве прием документов в первые классы продлится с 25 марта по 31 мая. Их можно подать лично, в электронном виде или почтовым письмом.

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дети
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