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Масштабна реформа дитячих садків в Україні, — у ВР прокоментували

25 березня 2024 05:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Масштабна реформа дитячих садків в Україні, — у ВР прокоментували
Дитячий садок. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Дошкільна освіта в Україні досі працює за законами 1993 року. Новий революційний законопроєкт вже готовий до другого читання, і зовсім скоро система роботи дитячих садочків докорінно зміниться. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомила народна депутатка України Юлія Гришина

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"Мені не подобається фраза, але вона звучить часто, що наші садочки схожі на камеру схову дітей. Ми віддаємо туди дітей, щоб вони просто проводили там час. Так, законодавством передбачені певні навчальні програми і так далі, але останніми роками настільки мало уваги приділялося дошкільній освіті, інфраструктурі, соціальному забезпеченню вихователів, чим взагалі наповнюється день наших дошкільнят, що садки дійсно перетворилися на камеру схову", — нарікає Юлія Гришина. 

Щоб зробити період дошкільної освіти для дітей яскравим та дійсно корисним, необхідно докорінно змінювати її зміст. І вже зовсім скоро це буде зроблено. 

Закони, за якими працюють садочки зараз, не змінювались 30 років. І ось врешті новий революційний законопроєкт про дошкільну освіту вже готовий до другого читання. 

"Систему потрібно змінювати, щоби діти у садках мали систему дошкільної освіти. Так і буде, буде також й інклюзія... До речі, у нас майже немає інклюзивних дитячих садочків, а, на жаль, кількість інклюзивних діток, збільшується з кожним роком по всьому світу. Тому дошкільна освіта в Україні теж буде інклюзивною, як і шкільна", — повідомляє депутатка. 

Також з'являться центри підтримки батьків, а у кварталах, що забудовуються, біля багатоповерхівок обов'язково будуватимуть дитячий садок. 

Нагадаємо, Юлія Гришина також повідомила, що в Україні закриють школи з надто малою кількістю дітей. 

Зазначимо також, що у Києві прийом документів у перші класи триватиме від 25 березня до 31 травня. Їх можна подати особисто, в електронному вигляді або поштовим листом.

освіта
діти
навчання
дитячі садочки
дитячий садочок
реформа

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