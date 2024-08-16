Атака на Крым 16 августа — СМИ сообщают о прилетах

Массированная атака на Крым — паблики пишут о пожаре на месте дислокации "Панцирь-С1"
В Севастополе во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 16 августа, раздавались взрывы. Якобы работали силы противовоздушной обороны по "украинским" дронам.
Об этом сообщает местный гауляйтер Михаил Развожаев в Telegram.
Атака на Крым 16 августа
По словам Развожаева, российская ПВО "сбила" три беспилотника в акватории Черного моря . Вроде бы обошлось без пострадавших и разрушений. Традиционно обвиняют в атаке Вооруженные силы Украины.
Впоследствии Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что Керченский мост перекрыли, а в городе раздаются взрывы. К тому же, предварительно возможно уничтожение ракетного комплекса ПВО россиян "Панцирь-С1".
Паблик также отметил, что по словам очевидцев в Керчи на паромной переправе пожар — в небо вздымается дым.
Также взрывы раздаются и в Феодосии — там с моря слышна стрельба.
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