Атака на Крим 16 серпня — ЗМІ повідомляють про прильоти

Масована атака на Крим — пабліки пишуть про пожежу на місці дислокації "Панцир-С1"
У Севастополі в тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 16 серпня, лунали вибухи. Нібито працювали сили протиповітряної оборони по "українських" дронах.
Про це повідомляє місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв у Telegram.
Атака на Крим 16 серпня
За словами Развожаєва, російська ППО "збила" три безпілотники в акваторії Чорного моря. Нібито обійшлося без постраждалих та руйнувань. Традиційно звинувачують в атаці Збройні сили України.
Згодом Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив, що Керченський міст перекрили, а в місті лунають вибухи. До того ж попередньо можливе знищення ракетного комплексу ППО росіян "Панцир-С1".
Паблік також зазначив, що зі слів очевидців у Керчі на поромній переправі пожежа — в небо здіймається дим.
Також вибухи лунають і в Феодосії — там з моря чути стрілянину.
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