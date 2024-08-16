Атака на Крим 16 серпня — ЗМІ повідомляють про прильоти

Вибухи в Криму вночі. Ілюстративне фото: t.me/Crimeanwind

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму в ніч проти п'ятниці, 16 серпня, лунали вибухи. Нібито працювали сили протиповітряної оборони по "українських" дронах.

Про це повідомляє місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв у Telegram.

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За словами Развожаєва, російська ППО "збила" три безпілотники в акваторії Чорного моря. Нібито обійшлося без постраждалих та руйнувань. Традиційно звинувачують в атаці Збройні сили України.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Михайла Развожаєва

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Михайла Развожаєва

Згодом Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив, що Керченський міст перекрили, а в місті лунають вибухи. До того ж попередньо можливе знищення ракетного комплексу ППО росіян "Панцир-С1".

Паблік також зазначив, що зі слів очевидців у Керчі на поромній переправі пожежа — в небо здіймається дим.

Місце розташування поромної переправи в Керчі. Фото: t.me/Crimeanwind

Також вибухи лунають і в Феодосії — там з моря чути стрілянину.