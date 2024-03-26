Массовая атака на Белгород — местные власти жалуются на повреждения и пострадавших

Российские спасатели ликвидируют последствия пожара. Иллюстративное фото: МЧС РФ

Над российским Белгородом и Белгородским районом в ночь на вторник, 26 марта, якобы сбили 13 "воздушных целей". Однако есть многочисленные повреждения, а также двое пострадавших.

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

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Последствия атаки на Белгород 26 марта

"По предварительной информации, в поселке Дубовое два человека пострадали. У одного мужчины закрыта черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее обломочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма", — отметили в местных властях.

В свою очередь в Дубовом также обнаружили многочисленные повреждения в 20 частных жилищных домовладениях и одном хозяйственном сооружении. На местах выбиты окна, иссечены фасады, кровли и заборы.

Пострадавшим оказывается помощь в больнице, все службы работают на местах. Традиционно в обстреле обвиняют ВСУ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Вячеслава Гладкова

Напомним, что недавно российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей Белгорода за жалобы на постоянные обстрелы города. Местные жители тоже решили не молчать и резко отреагировали на слова миньона Кремля.

Также мы писали, что 23 марта в Белгороде произошло попадание в несколько объектов города, в частности, в бизнес-центр. Кроме того, на атаку на Белгород местные власти жаловались и 20 марта. Обнаружили разрушение и пострадавшего.