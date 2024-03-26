Масова атака на Бєлгород — місцева влада скаржиться на пошкодження та постраждалих
Над російським Бєлгородом та Бєлгородським районом в ніч проти вівторка, 26 березня, нібито збили 13 "повітряних цілей". Однак є численні пошкодження, а також двоє постраждалих.
Про це повідомляє губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.
Наслідки атаки на Бєлгород 26 березня
"За попередньою інформацією, у селищі Дубове двоє людей постраждали. У одного чоловіка закрита черепно-мозкова травма з відкритою раною лівої скроневої області та сліпе проникне уламкове поранення живота. У другого постраждалого — закрита черепно-мозкова травма", — зазначили в місцевій владі.
Своєю чергою в Дубовому також виявили численні пошкодження в 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській споруді. На місцях вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі та паркани.
Постраждалим надається допомога в лікарні, усі відповідні служби працюють на місцях. Традиційно в обстрілі звинувачують ЗСУ.
Нагадаємо, що нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував мешканців Бєлгорода за скарги на постійні обстріли міста. Місцеві жителі теж вирішили не мовчати й різко відреагували на слова посіпаки Кремля.
Також ми писали, що 23 березня в Бєлгороді сталося влучання в декілька об'єктів міста, зокрема в бізнес-центр. Крім того, на атаку на Бєлгород місцева влада скаржилась і 20 березня. Виявили руйнування та постраждалого.
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