Атака БпЛА на Подмосковье 12 августа — под прицелом аэродром в Щелково

Пожар в России на аэродроме Чкаловский в 2023 году. Иллюстративное фото: росСМИ

В российском Подмосковье в ночь на понедельник, 12 августа, раздавались сильные взрывы в связи с атакой "украинских" беспилотников, которые целили в аэродром в городе Щелково. Якобы работали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и публикуют видео с места происшествия.

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"ПВО работает в Подмосковье — туда долетели украинские беспилотники. Целью был аэродром в Щелково. Официальной информации пока нет", — отметили в пропагандистском паблике.

Как известно, в Щелково расположен военный аэродром "Чкаловский".

Место расположения аэродрома в Щелково. Фото: скриншот

Недавно взрывы в России раздавались на территории Белгородской, Курской и Воронежской областей. По меньшей мере, 13 россиян пострадали в Курске в результате падения ракеты на жилой дом после того, как ее якобы сбила российская ПВО.