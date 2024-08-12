Атака БпЛА на Підмосков'я 12 серпня — під прицілом аеродром у Щолково

Пожежа в Росії на аеродрому Чкаловський 2023 року. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російському Підмосков'ї в ніч проти понеділка, 12 серпня, лунали сильні вибухи у зв'язку з атакою "українських" безпілотників, які цілили в аеродром у місті Щолково. Нібито працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та публікують відео з місця подій.

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"ППО працює в Підмосков'ї — туди долетіли українські безпілотники. Метою був аеродром у Щолковому. Офіційної інформації поки немає", — зазначили в пропагандистському пабліку.

Як відомо, в Щолково розташоване військове летовище "Чкаловський".

Місце розташування аеродрому в Щолково. Фото: скриншот

Нещодавно вибухи в Росії лунали на території Бєлгородської, Курської та Воронезької областей. Щонайменше 13 росіян постраждали в Курську внаслідок падіння ракети на житловий будинок після того, як її нібито збила російська ППО.