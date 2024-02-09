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Малюська призвал Австрию выдать подозреваемых для содержания их в СИЗО Украины

9 февраля 2024 13:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Малюська призвал Австрию выдать подозреваемых для содержания их в СИЗО Украины
Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр юстиции Украины Денис Малюська обратился к властям Австрии с просьбой выдать подозреваемых, находящихся на территории этой страны. Он аргументирует это тем, что украинские тюрьмы обеспечивают достаточную безопасность за счет наличия качественных бомбоубежищ и в случае усиления военных угроз, осужденные будут эвакуированы.

Предложение главы ведомства раскритиковал бывший заместитель министра юстиции Денис Чернышов в Facebook в пятницу, 9 февраля.

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Малюска направил письмо на фоне получения от Австрии сообщения о том, что австрийские суды отказываются экстрадировать нарушителей в Украину из-за опасений за их жизнь и здоровье на фоне войны. Конкретным примером такого отказа стала невыдача Австрией экс-главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.

В свою очередь, Чернышов назвал письмо Малюськи "миксом жонглирования и откровенной лжи", создающего угрозу для международного имиджа Украины и потенциально отталкивающего международных партнеров от сотрудничества.

Чернышов также привел примеры из Мариуполя, Старобельска и Херсона, где обещанная эвакуация заключенных не была осуществлена, а в случае Херсона заключенные были вынуждены покинуть места заключения из-за отступления персонала перед лицом вражеской оккупации.

Кроме того, он упомянул, что реальное состояние многих бомбоубежищ далеко от идеального, отмечая, что зачастую они существуют только на бумаге и не готовы к приему людей.

Денис Чернышов
Сообщение Дениса Чернышова. Фото: скриншот
Денис Чернышов
Сообщение Дениса Чернышова. Фото: скриншот
Денис Чернышов
Сообщение Дениса Чернышова. Фото: скриншот
Денис Чернышов
Сообщение Дениса Чернышова. Фото: скриншот
Денис Чернышов
Сообщение Дениса Чернышова. Фото: скриншот

Напомним, ранее Минюст Украины предложил изменения в законодательстве, которые позволят осужденным принимать участие в обороне страны.

В Верховной Раде также прозвучала идея о мобилизации осужденных. Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев считает, что это может стать одним из инструментов пополнения рядов армии.

Денис Малюська
тюрьма
Минюст
Австрия
война в Украине
осужденные

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