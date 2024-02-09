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Малюська закликав Австрію видати підозрюваних для утримання їх у СІЗО України

9 лютого 2024 13:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Малюська закликав Австрію видати підозрюваних для утримання їх у СІЗО України
Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр юстиції України Денис Малюська звернувся до влади Австрії з проханням видати підозрюваних, які перебувають на території цієї країни. Він аргументує це тим, що українські в'язниці забезпечують достатню безпеку шляхом наявності якісних бомбосховищ та у разі посилення військових загроз, засуджених буде евакуйовано.

Пропозицію глави відомства розкритикував колишній заступник міністра юстиції Денис Чернишов у Facebook у п'ятницю, 9 лютого.

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Реакція на лист Малюськи австрійській владі

Малюська надіслав листа на тлі отримання від Австрії повідомлення про те, що австрійські суди відмовляються екстрадувати порушників до України через побоювання за їхнє життя та здоров'я на тлі війни. Конкретним прикладом такої відмови стала невдача Австрією екс-глави Нацбанку України Кирила Шевченка.

Своєю чергою Чернишов назвав лист Малюськи "міксом жонглювання та відвертої брехні", який створює загрозу для міжнародного іміджу України і потенційно відштовхує міжнародних партнерів від співпраці.

Чернишов також навів приклади з Маріуполя, Старобільська та Херсона, де обіцяну евакуацію ув'язнених не було здійснено, а у разі Херсона ув'язнені були змушені залишити місця ув'язнення через відступ персоналу перед ворожою окупацією.

Крім того, він згадав, що реальний стан багатьох бомбосховищ далеко від ідеального, відзначаючи, що часто вони існують тільки на папері і не готові до прийому людей.

Денис Чернишов
Повідомлення Дениса Чернишова. Фото: скриншот
Денис Чернишов
Повідомлення Дениса Чернишова. Фото: скриншот
Денис Чернишов
Повідомлення Дениса Чернишова. Фото: скриншот
Денис Чернишов
Повідомлення Дениса Чернишова. Фото: скриншот
Денис Чернишов
Повідомлення Дениса Чернишова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Мін'юст України запропонував зміни у законодавстві, які дозволять засудженим брати участь в обороні країни.

У Верховній Раді також прозвучала ідея про мобілізацію засуджених. Заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв вважає, що це може стати одним із інструментів поповнення лав армії.

Денис Малюська
в'язниця
Мін'юст
Австрія
війна в Україні
засуджені

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