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Минюст планирует разрешить заключенным воевать — внесут изменения в закон

18 января 2024 22:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Минюст планирует разрешить заключенным воевать — внесут изменения в закон
Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. Фото: uapolitics.comments.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство юстиции Украины разработало предложения о внесении изменений в законодательство, чтобы дать возможность осужденным участвовать в оборонительных действиях страны. В настоящее время действующие законы запрещают мобилизацию лиц, имеющих судимость.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в эфире Украинского радио.

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По словам Высоцкой, в Украине существующие законодательные нормы исключают возможность присоединения осужденных к армии.

При этом она отметила, что речь идет не только о тех, кто в настоящее время находится в местах лишения свободы, но и о тех, кто ранее был осужден и уже отбыл свое наказание.

"Они живут среди нас, так же боятся, так же переживают и так же могут быть полезными, но, к сожалению, они сняты с воинского учета и никоим образом не могут помочь армии", — объяснила она.

Отказ в мобилизации бывшим осужденным со стороны ТЦК

Высоцкая заявила, что на данный момент ТЦК отказывают в мобилизации людям с прошлой судимостью.

Она уточнила, что первая проблема — это законодательные ограничения, поэтому Минюст разработал законопроект и направили его в соответствующий комитет. 

"Текущие обсуждения в комитетах могут привести к тому, что в январе-феврале будут утверждены новые правила мобилизации", — предположила Высоцкая.

Тем не менее она предупредила, что нет уверенности в том, что вопрос с осужденными будет решен сразу, поскольку эта дискуссия не должна затормаживать другие важные реформы.

"Может быть, сейчас в каком-то ограниченном варианте будут приниматься изменения, например в отношении осужденных, которые уже вышли несколько лет назад из тюрем или были осуждены за отдельные преступления", — добавила она.

Напомним, что в Украине продолжается всеобщая военная мобилизация и, чтобы увеличить количество личного состава, власть рассматривает возможность мобилизации осужденных. Пока Украина может мобилизовать максимум 10 тысяч осужденных, и это значительно не поможет на передовой.

Кроме того, в связи с войной в Украине была объявлена массовая мобилизация. В этот период мужчинам призывного возраста выдаются повестки, в том числе тем, у кого есть судимость.

закон
ВСУ
Минюст
военный призыв
военные
мобилизация
война в Украине
осужденные

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