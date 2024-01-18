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Мін'юст планує дозволити в'язням воювати — внесуть зміни до закону

18 січня 2024 22:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мін'юст планує дозволити в'язням воювати — внесуть зміни до закону
Заступник міністра юстиції Олена Висоцька. Фото: uapolitics.comments.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністерство юстиції України розробило пропозиції щодо внесення змін до законодавства, щоб надати можливість засудженим брати участь в оборонних діях країни. Наразі чинні закони забороняють мобілізацію осіб, які мають судимість.

Про це повідомила заступник міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі Українського радіо.

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За словами Висоцької, в Україні чинні законодавчі норми унеможливлюють приєднання засуджених до армії.

При цьому вона зазначила, що йдеться не лише про тих, хто наразі перебуває у місцях позбавлення волі, а й про тих, хто раніше був засуджений та вже відбув своє покарання.

"Вони живуть серед нас, так само бояться, так само переживають і можуть бути корисними, але, на жаль, вони зняті з військового обліку і жодним чином не можуть допомогти армії", — пояснила вона.

Відмова у мобілізації колишнім засудженим з боку ТЦК

Висоцька заявила, що наразі ТЦК відмовляють у мобілізації людям із минулою судимістю.

Вона уточнила, що перша проблема — це законодавчі обмеження, тож Мін'юст розробив законопроєкт та направив його до відповідного комітету.

"Поточні обговорення в комітетах можуть призвести до того, що в січні-лютому буде затверджено нові правила мобілізації", припустила Висоцька.

Проте вона попередила, що немає впевненості в тому, що питання із засудженими буде вирішено одразу, оскільки ця дискусія не повинна загальмовувати інші важливі реформи.

"Можливо, зараз у якомусь обмеженому варіанті ухвалюватимуться зміни, наприклад щодо засуджених, які вже вийшли кілька років тому з в'язниць або були засуджені за окремі злочини", — додала вона.

Нагадаємо, що в Україні триває загальна військова мобілізація та, щоб збільшити кількість особового складу, влада розглядає можливість мобілізації засуджених. Поки що Україна може мобілізувати максимум 10 тисяч засуджених, і це значно не допоможе на передовій.

Крім того, через війну в Україні було оголошено масову мобілізацію. У цей період чоловікам призовного віку видаються повістки, зокрема тим, хто має судимість.

закон
ЗСУ
Мін'юст
військовий призов
військові
мобілізація
війна в Україні
засуджені

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