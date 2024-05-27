Макрон заявил о риске "смерти" Европы из-за большого количества врагов

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Европа сейчас переживает сложный момент. У нее никогда еще не было столько врагов, сколько сейчас.

Как сообщает France24, об этом Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Берлине во время своего выступления на мероприятии, посвященном 75-летию конституции ФРГ.

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Президент Франции отметил, что у Европы сейчас очень много недругов, причем они есть как внешние, так и внутренние. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мир стремительно меняется и возникают новые угрозы.

"У нас никогда не было такого количества внешних и внутренних врагов... Я думаю, что мы переживаем момент в нашей Европе, который имеет экзистенциальное значение, потому что я действительно считаю, что наша Европа может умереть", — сказал Макрон.

По его мнению, основные угрозы возникают из-за войны в Украине, роста популярности праворадикальных партий и проблем, связанных с изменением климата.

Напомним, Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что во время Олимпийских игр, которые состоятся в Париже во второй половине лета, удастся достичь так называемого "Олимпийского перемирия" в войне, которую РФ ведет против Украины.

Также мы сообщали о заявлении Макрона о том, что Франция не планирует воевать ни с Россией, ни с российским народом. Политик подчеркнул, что "без безопасности для Украины не может быть безопасности для Европы, однако Франция не находится в одной лодке с Украиной".