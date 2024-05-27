Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Макрон заявив про ризик "смерті" Європи через велику кількість ворогів arrow

Макрон заявив про ризик "смерті" Європи через велику кількість ворогів

27 травня 2024 00:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Макрон заявив про ризик "смерті" Європи через велику кількість ворогів
Емануель Макрон. Фото: Reuters
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Європа зараз переживає складний момент. У неї ніколи ще не було стільки ворогів, скільки є зараз.

Як повідомляє France24, про це Президент Франції Емануель Макрон заявив у Берліні під час свого виступу на заході, присвяченому 75-річчю конституції ФРН.

Читайте також:

Що каже Макрон про поточну ситуацію в Європі

Президент Франції зазначив, що в Європи зараз дуже багато недругів, причому вони є як зовнішні, так і внутрішні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну світ стрімко змінюється і в ньому виникають нові загрози.

"У нас ніколи не було такої кількості зовнішніх і внутрішніх ворогів... Я думаю, що ми переживаємо момент в нашій Європі, який має екзистенціальне значення, тому що я дійсно вважаю, що наша Європа може померти", — сказав Макрон.

На його думку, основні загрози виникають через війну в Україні, зростання популярності праворадикальних партій та проблеми, пов'язані зі зміною клімату.

Нагадаємо, Президент Франції Емануель Макрон сподівається, що під час Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі у другій половині літа, вдасться досягнути так званого "Олімпійського перемир’я" у війні, яку РФ веде проти України.

Також ми повідомляли про заяву Макрона щодо того, що Франція не планує воювати ані з Росією, ані з російським народом. Політик наголосив, що "без безпеки для України не може бути безпеки для Європи, однак Франція не перебуває в одному човні з Україною".

Франція
Емманюель Макрон
Європа
політики
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра