Макрон заявив про ризик "смерті" Європи через велику кількість ворогів

Емануель Макрон. Фото: Reuters

Європа зараз переживає складний момент. У неї ніколи ще не було стільки ворогів, скільки є зараз.

Як повідомляє France24, про це Президент Франції Емануель Макрон заявив у Берліні під час свого виступу на заході, присвяченому 75-річчю конституції ФРН.

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Президент Франції зазначив, що в Європи зараз дуже багато недругів, причому вони є як зовнішні, так і внутрішні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну світ стрімко змінюється і в ньому виникають нові загрози.

"У нас ніколи не було такої кількості зовнішніх і внутрішніх ворогів... Я думаю, що ми переживаємо момент в нашій Європі, який має екзистенціальне значення, тому що я дійсно вважаю, що наша Європа може померти", — сказав Макрон.

На його думку, основні загрози виникають через війну в Україні, зростання популярності праворадикальних партій та проблеми, пов'язані зі зміною клімату.

Нагадаємо, Президент Франції Емануель Макрон сподівається, що під час Олімпійських ігор, які відбудуться в Парижі у другій половині літа, вдасться досягнути так званого "Олімпійського перемир’я" у війні, яку РФ веде проти України.

Також ми повідомляли про заяву Макрона щодо того, що Франція не планує воювати ані з Росією, ані з російським народом. Політик наголосив, що "без безпеки для України не може бути безпеки для Європи, однак Франція не перебуває в одному човні з Україною".