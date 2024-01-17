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Макрон в феврале планирует приехать в Киев, — СМИ

17 января 2024 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Макрон в феврале планирует приехать в Киев, — СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Киев уже в феврале. Он хочет объявить для Украины пакет военной помощи и обсудить все важные вопросы.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Предстоящий визит Макрона в Украину

Издание сообщило, что в феврале Макрон прибудет в Киев с визитом для подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности Украины. Кроме того, он анонсировал новый пакет военной помощи, в котором "40 ракет SCALP и сотни бомб".

"Мы сможем поставить гораздо больше техники, и в основном мы поможем Украине в ее потребностях, в частности, защитить небо. Я сам в феврале поеду в Украину защищать этот текст", — сказал Макрон на пресс-конференции.

Франция работает над заключением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной. Правительство страны отмечает, что хочет помочь укрепить финансовую и оборонную независимость Украины с целью удержать Москву от предстоящей агрессии.

Напомним, 16 января в Украину прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Ее встретили на платформе вокзала в Киеве и подарили букет голубых и желтых цветов.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда во время встречи с Владимиром Зеленским в Давосе заявил, что польский премьер-министр Дональд Туск через несколько дней прибудет с визитом в Киев. Соответствующее заявление Дуда сделал, уверяя Украину в поддержке со стороны Польши.

Киев
Франция
поездки
Эммануэль Макрон
военная помощь

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