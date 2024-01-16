Дуда на зустрічі із Зеленським анонсував візит польського прем'єра Туска до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Polska Agencja Prasowa

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск за кілька днів прибуде з візитом до Києва. Відповідну заяву Дуда зробив, запевнюючи Україну в підтримці з боку Польщі під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Polskie radio 24.

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"Я запевнив Президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною і завжди буде політика підтримки. Він може спокійно розпочати переговори з прем’єр-міністром Дональдом Туском у Києві за кілька днів. Я вірю, що це буде хороша політика, яку ми зможемо спокійно проводити разом, і прем’єр-міністр, і уряд, і президент", — зазначив Анджей Дуда.

За його словами, поява країни-члена НАТО між Росією та Польщею значно підвищить гарантії безпеки останньої. Польський лідер наголосив, що Україні потрібна сильна підтримка від Заходу, зокрема зброєю.

Нагадаємо, що в Українському домі в Давосі був присутнім президент Польщі Анджей Дуда, де він виступив із промовою. Своїм візитом польський лідер продемонстрував підтримку українському народу.

Також ми писали, що в Давосі відбулася перша зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди від початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима.