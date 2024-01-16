Дуда на встрече с Зеленским анонсировал визит польского премьера Туска в Киев

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Polska Agencja Prasowa

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польский премьер-министр Дональд Туск через несколько дней прибудет с визитом в Киев. Соответствующее заявление Дуда сделал, уверяя Украину в поддержке со стороны Польши во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Polskie radio 24.

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"Я заверил Президента Владимира Зеленского, что политика в отношении Украины будет стабильной и всегда будет политика поддержки. Он может спокойно начать переговоры с премьер-министром Дональдом Туском в Киеве через несколько дней. Я верю, что это будет хорошая политика, которую мы сможем спокойно проводить вместе, и премьер-министр, и правительство, и президент", — отметил Анджей Дуда.

По его словам, появление страны-члена НАТО между Россией и Польшей значительно повысит гарантии безопасности последней. Польский лидер подчеркнул, что Украине нужна сильная поддержка от Запада, в частности оружием.

Напомним, что в Украинском доме в Давосе присутствовал президент Польши Анджей Дуда, где он выступил с речью. Своим визитом польский лидер продемонстрировал поддержку украинскому народу.

Также мы писали, что в Давосе прошла первая встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды с начала блокады украинско-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверьми.