Макрон у лютому планує приїхати до Києва, — ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Київ вже у лютому. Він хоче оголосити для України пакет військової допомоги та обговорити усі важливі питання.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Видання повідомило, що у лютому Макрон прибуде у Київ з візитом для підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки з України. Крім того, він анонсував новий пакет військової допомоги, в якому "40 ракет SCALP і сотні бомб".

"Ми зможемо поставити набагато більше техніки, і в основному ми допоможемо Україні в її потребах, зокрема захистити небо. Я сам у лютому поїду в Україну захищати цей текст", — сказав Макрон на пресконференції.

Зазначається, що Франція працює над укладанням двосторонньої угоди про гарантії безпеки з Україною. Уряд країни наголошує, що хоче допомогти зміцнити фінансову та оборонну незалежність України з метою утримати Москву від майбутньої агресії.

Нагадаємо, 16 січня до України прибула спікерка Сейму Латвії Дайга Мієріня. Її зустріли на платформі вокзалу у Києві і подарували букет блакитних та жовтих квітів.

Додамо, президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з Володимиром Зеленський в Давосі заявив, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск за кілька днів прибуде з візитом до Києва. Відповідну заяву Дуда зробив, запевнюючи Україну в підтримці з боку Польщі.