Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Макрон прокомментировал решение о допуске россиян на Олимпийские игры arrow

Макрон прокомментировал решение о допуске россиян на Олимпийские игры

17 марта 2024 10:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Макрон прокомментировал решение о допуске россиян на Олимпийские игры
Президент Франции Эммануель Макрон. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции предложить России прекратить боевые действия в Украине на время Олимпийских игр 2024 года, которые запланированы с 26 июля по 11 августа. РФ исключена из участия в играх, но спортсмены могут выступать индивидуально.

Об этом французский лидер сообщил в интервью "1+1" и "Ми — Україна" в субботу, 16 марта.

Читайте также:

Макрон о допуске россиян на Олимпийские игры

В ответ на вопрос о возможном требовании к России остановить огонь, Макрон подтвердил: "Да, мы это сделаем".

Макрон также отметил, что внимание будет уделено выступлениям российских спортсменов, которым разрешено участвовать в играх под нейтральным белым флагом. Он подчеркнул, что Россия как государство исключена из участия, но спортсмены могут выступать индивидуально, без привязки к стране. 

"Мы будем коллективно и тщательно следить за их выступлениями, чтобы предотвратить любое возможное использование этой возможности спортсменами в неспортивных целях", — добавил президент Франции.

Отметим, заявление Макрона последовало после решения Международной федерации тенниса 6 марта допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх летом этого года в Париже.

Напомним, россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике.

 Ранее международный олимпийский комитет отказался допустить 45-летнюю легенду бокса Мэнни Пакьяо на Олимпийские игры-2024 в Париже. Ради звезды профессионального бокса не стали нарушать правила.

Франция
спорт
Эммануэль Макрон
Олимпийские игры
Париж
Олимпиада-2024
Россия
спортсмены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство