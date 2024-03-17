Макрон прокомментировал решение о допуске россиян на Олимпийские игры

Президент Франции Эммануель Макрон. Фото: скриншот

Президент Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции предложить России прекратить боевые действия в Украине на время Олимпийских игр 2024 года, которые запланированы с 26 июля по 11 августа. РФ исключена из участия в играх, но спортсмены могут выступать индивидуально.

Об этом французский лидер сообщил в интервью "1+1" и "Ми — Україна" в субботу, 16 марта.

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В ответ на вопрос о возможном требовании к России остановить огонь, Макрон подтвердил: "Да, мы это сделаем".

Макрон также отметил, что внимание будет уделено выступлениям российских спортсменов, которым разрешено участвовать в играх под нейтральным белым флагом. Он подчеркнул, что Россия как государство исключена из участия, но спортсмены могут выступать индивидуально, без привязки к стране.

"Мы будем коллективно и тщательно следить за их выступлениями, чтобы предотвратить любое возможное использование этой возможности спортсменами в неспортивных целях", — добавил президент Франции.

Отметим, заявление Макрона последовало после решения Международной федерации тенниса 6 марта допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх летом этого года в Париже.

Напомним, россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике.

Ранее международный олимпийский комитет отказался допустить 45-летнюю легенду бокса Мэнни Пакьяо на Олимпийские игры-2024 в Париже. Ради звезды профессионального бокса не стали нарушать правила.