Макрон прокоментував рішення МОК про допуск росіян до Олімпійських ігор

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: скриншот

Президент Еммануель Макрон заявив про намір Франції запропонувати Росії припинити бойові дії в Україні на час Олімпійських ігор 2024, які заплановані з 26 липня по 11 серпня. РФ виключена з участі в іграх, але спортсмени можуть виступати індивідуально.

Про це французький лідер повідомив в інтерв'ю "1+1" та "Ми — Україна" у суботу, 16 березня.

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У відповідь на питання про можливу вимогу до Росії зупинити вогонь Макрон підтвердив: "Так, ми це зробимо".

Макрон також зазначив, що увага буде приділена виступам російських спортсменів, яким дозволено брати участь в іграх під нейтральним білим прапором. Він підкреслив, що Росію як державу виключено з участі, але спортсмени можуть виступати індивідуально, без прив'язки до країни.

"Ми колективно і ретельно слідкуватимемо за їхніми виступами, щоб запобігти будь-якому можливому використанню цієї можливості спортсменами з неспортивною метою", — додав президент Франції.

Зазначимо, заява Макрона надійшла після рішення Міжнародної федерації тенісу 6 березня допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх влітку цього року в Парижі.

Нагадаємо, росіяни пропустили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці.

Раніше міжнародний олімпійський комітет відмовився допустити 45-річну легенду боксу Менні Пак'яо на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Заради зірки професійного боксу не стали порушувати правила.