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Олимпийские игры-2024 — Зеленский призвал Францию не допустить россиян к участию

12 марта 2024 14:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Олимпийские игры-2024 — Зеленский призвал Францию не допустить россиян к участию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность участием российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он призвал французские власти не допустить выступления россиян на соревнованиях.

Об этом Зеленский сказал во время интервью французским медиа.

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Во время интервью Зеленский упомянул главные международные соревнования в этом году, на которые Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов при выступлении в нейтральном статусе.

"Мы бы не хотели, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, представляющие террористическую организацию под названием Россия, представляли ее во Франции во время Олимпийских игр", — сказал украинский лидер.

Он призвал Францию поступить справедливо и исключить россиян из списка участников.

"Мы хотели бы, чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости. В этом случае — на нашей стороне", — отметил президент.

Отметим, что старт Олимпийских игр намечен на 26 июля. В соревнованиях примут участие 10,5 тыс. спортсменов в 32 видах спорта из разных стран мира.

Напомним, россияне упустили шансы попасть на Олимпийские игры-2024 в гимнастике.

Также мы писали, что белорусскую спортсменку Анастасию Шкурдай, поддерживающую войну России против Украины, допустили к чемпионату мира по водным видам спорта в Катаре.

Владимир Зеленский
спорт
россияне
Олимпийские игры
Олимпиада-2024
война в Украине

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