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Олімпійські ігри-2024 — Зеленський закликав Францію не допустити росіян до участі

12 березня 2024 14:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Олімпійські ігри-2024 — Зеленський закликав Францію не допустити росіян до участі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Він закликав французьку владу не допустити виступу росіян на змаганнях. 

Про це Зеленський сказав під час інтерв'ю для французьких медіа.

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Під час інтерв'ю Зеленський згадав головні міжнародні змагання цього року, на які Міжнародний олімпійський комітет допустив російських спортсменів за умови виступу в нейтральному статусі.

"Ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, представляли її у Франції під час Олімпійських ігор", — сказав український лідер.

Він закликав Францію вчинити справедливо та виключити росіян зі списку учасників.

"Ми хотіли б, щоби Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості. В цьому випадку — на нашому боці", — зазначив президент.

Зазначимо, що старт Олімпійських ігор запланований на 26 липня. У змаганнях візьмуть участь 10,5 тис. спортсменів в 32 видах спорту з різних країн світу. 

Нагадаємо, росіяни втратили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці.

Також ми писали, що білоруську спортсменку Анастасію Шкурдай, яка підтримує війну Росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту у Катарі. 

Володимир Зеленський
спорт
росіяни
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
війна в Україні

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