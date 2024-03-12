Олімпійські ігри-2024 — Зеленський закликав Францію не допустити росіян до участі
Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Він закликав французьку владу не допустити виступу росіян на змаганнях.
Про це Зеленський сказав під час інтерв'ю для французьких медіа.
Участь росіян в Олімпійських іграх
Під час інтерв'ю Зеленський згадав головні міжнародні змагання цього року, на які Міжнародний олімпійський комітет допустив російських спортсменів за умови виступу в нейтральному статусі.
"Ми не хотіли б, щоб убивці або ті чи інші спортсмени, які представляють терористичну організацію під назвою Росія, представляли її у Франції під час Олімпійських ігор", — сказав український лідер.
Він закликав Францію вчинити справедливо та виключити росіян зі списку учасників.
"Ми хотіли б, щоби Франція в цьому гуманітарному аспекті була повністю на боці справедливості. В цьому випадку — на нашому боці", — зазначив президент.
Зазначимо, що старт Олімпійських ігор запланований на 26 липня. У змаганнях візьмуть участь 10,5 тис. спортсменів в 32 видах спорту з різних країн світу.
Нагадаємо, росіяни втратили шанси потрапити на Олімпійські ігри-2024 у гімнастиці.
Також ми писали, що білоруську спортсменку Анастасію Шкурдай, яка підтримує війну Росії проти України, допустили до чемпіонату світу з водних видів спорту у Катарі.
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