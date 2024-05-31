Почти треть украинцев живет в бедности из-за войны — Мировой банк

Женщина рассчитывается в магазине. Фото: focus.ua

Из-за полномасштабного вторжения России количество украинцев, живущих за чертой бедности, увеличилось на 1,8 миллиона, если сравнивать с 2020 годом. Общая численность населения Украины составляет 32 миллиона. Из них около 9 миллионов в 2023 году жили в бедности. То есть, это примерно 29% населения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Всемирного банка.

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Причины обеднения украинцев

Число украинцев, живущих в бедности, увеличилось на 1,8 миллиона с 2020 года. Это объясняется российским вторжением 2022 года, которое продолжает разрушать экономику страны, отмечено в издании.

По данным журналистов, рост бедности обусловлен снижением уровня занятости: более пятая часть взрослого населения, работавшая до войны, потеряла работу. Почти у четверти опрошенных украинцев не было достаточно денег для покупки продуктов питания в определенный момент в июне 2023 года, хотя восстановление экономического роста и замедление инфляции помогли улучшить продовольственную безопасность во второй половине года.

По словам регионального директора Всемирного банка по делам Восточной Европы Арупа Банерджи, ситуация была бы гораздо хуже, если бы Украина не получила значительную внешнюю бюджетную поддержку для выплаты пенсий и зарплат учителям, врачам и другим соцвыплатам.

"Если бы международные партнеры, особенно США, не выделили ресурсы, специально направленные на эти социальные расходы, то в бедности оказались бы еще три миллиона человек", — сказал Банерджи.

Он отметил, что самым большим вызовом для Украины остаются вопросы безопасности и завершения войны.

В то же время, Всемирный банк отметил, что украинское правительство проделало отличную работу по управлению экономикой при обстоятельствах, когда российские атаки разрушают промышленность, инфраструктуру и представляют угрозу жизни мирным жителям.

Напомним, в течение последних двух лет в Украине наблюдается рост уровня бедности, что ставит под угрозу возможность старшего поколения самостоятельно заботиться о себе. Это тревожное явление требует внимания и принятия мер по улучшению социальной защиты пожилых людей.

Ранее мы сообщали, что в Украине объем доходов граждан начал возобновляться во время 2023 года. Однако большинство украинцев заявляют об углублении негативной ситуации по финансовому положению.

Мы также писали, что население Украины может значительно сократиться в ближайшие 26 лет. В 2050 году на территории страны, вероятно, будет проживать 25,2 млн человек, что меньше почти на 10 млн, чем сейчас.