Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Майже третина українців живе у бідності через війну — Світовий банк arrow

Майже третина українців живе у бідності через війну — Світовий банк

31 травня 2024 14:23
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Майже третина українців живе у бідності через війну — Світовий банк
Жінка розраховується в магазині. Фото: focus.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Через повномасштабне вторгнення Росії кількість українців, які живуть за межею бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, якщо порівнювати з 2020 роком. Загальна чисельність населення України складає 32 мільйони. З них приблизно 9 мільйонів у 2023 році жили в бідності. Тобто це приблизно 29% населення. 

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Світового банку.

Читайте також:

Причини зубожіння українців

Кількість українців, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 мільйона від 2020 року. Це пояснюється російським вторгненням 2022 року, яке продовжує руйнувати економіку країни, зазначено у виданні.

За даними журналістів, зростання бідності зумовлене зниженням рівня зайнятості: більш ніж п'ята частина дорослого населення, яка працювала до війни, втратила роботу. Майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей для купівлі продуктів харчування в певний момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли поліпшити продовольчу безпеку в другій половині року.

За словами регіонального директора Світового банку у справах Східної Європи Арупа Банерджі, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій та зарплат вчителям, лікарям й на інші соцвиплати.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не виділили ресурси, спеціально спрямовані на ці соціальні витрати, то в бідності опинилися б ще три мільйони людей", — сказав Банерджі.

Він зазначив, що найбільшим викликом для України залишаються питання безпеки та завершення війни.

У той же час, Світовий банк відзначив, що український уряд виконав чудову роботу з управління економікою за обставин, коли російські атаки руйнують промисловість, інфраструктуру та становлять загрозу для життя мирним жителям.

Нагадаємо, протягом останніх двох років в Україні спостерігається зростання рівня бідності, що ставить під загрозу можливість старшого покоління самостійно дбати про себе. Це тривожне явище потребує уваги та вжиття заходів для покращення соціального захисту літніх людей.

Раніше ми повідомляли, що в Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану.

Ми також писали, що населення України може значно скоротитися у найближчі 26 років. У 2050 році на території країни, ймовірно, проживатиме 25,2 млн осіб, що менше майже на 10 млн, аніж зараз.

бідність
війна в Україні
Росія
оплата
Україна
російські війська
українці
гроші
вторгнення
Світовий банк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище