Майже третина українців живе у бідності через війну — Світовий банк

Жінка розраховується в магазині. Фото: focus.ua

Через повномасштабне вторгнення Росії кількість українців, які живуть за межею бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, якщо порівнювати з 2020 роком. Загальна чисельність населення України складає 32 мільйони. З них приблизно 9 мільйонів у 2023 році жили в бідності. Тобто це приблизно 29% населення.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Світового банку.

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Кількість українців, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 мільйона від 2020 року. Це пояснюється російським вторгненням 2022 року, яке продовжує руйнувати економіку країни, зазначено у виданні.

За даними журналістів, зростання бідності зумовлене зниженням рівня зайнятості: більш ніж п'ята частина дорослого населення, яка працювала до війни, втратила роботу. Майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей для купівлі продуктів харчування в певний момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли поліпшити продовольчу безпеку в другій половині року.

За словами регіонального директора Світового банку у справах Східної Європи Арупа Банерджі, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій та зарплат вчителям, лікарям й на інші соцвиплати.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не виділили ресурси, спеціально спрямовані на ці соціальні витрати, то в бідності опинилися б ще три мільйони людей", — сказав Банерджі.

Він зазначив, що найбільшим викликом для України залишаються питання безпеки та завершення війни.

У той же час, Світовий банк відзначив, що український уряд виконав чудову роботу з управління економікою за обставин, коли російські атаки руйнують промисловість, інфраструктуру та становлять загрозу для життя мирним жителям.

Нагадаємо, протягом останніх двох років в Україні спостерігається зростання рівня бідності, що ставить під загрозу можливість старшого покоління самостійно дбати про себе. Це тривожне явище потребує уваги та вжиття заходів для покращення соціального захисту літніх людей.

Раніше ми повідомляли, що в Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану.

Ми також писали, що населення України може значно скоротитися у найближчі 26 років. У 2050 році на території країни, ймовірно, проживатиме 25,2 млн осіб, що менше майже на 10 млн, аніж зараз.