Почти через день исчезает электроэнергия — ситуация в Новой Каховке

Въезд в Новую Каховку. Фото: google.com

Во временно оккупированной Новой Каховке ситуация для местных остается стабильно тяжелой. Военные патрулируют улицы, препаратов в аптеках почти не осталось, а в последние две недели постоянно исчезает электроэнергия.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

Читайте также:

Как живут люди в Новой Каховке

В Новой Каховке после увеличения количества российских военных местные жители все меньше появятся на улицах города.

"Люди, в основном, появляются на улице только в случае необходимости покупки каких-то продуктов питания или закупки лекарств, еще оставшихся в аптеках", — рассказал Владимир Коваленко.

А последние две недели спустя почти день в городе исчезает электроэнергия. Соответственно, исчезает и связь. Также без электроэнергии есть проблемы с отоплением, потому что большинство горожан имеют индивидуальное отопление — котлы, не работающие без электричества.

Также есть проблемы с подачей воды, что связано с постоянными перебоями с электроэнергией.

Подготовка к выборам

Россияне продолжают подготовку к псевдо-выборам президента России на временно оккупированных украинских территориях.

Здесь они должны начаться еще в феврале и продлятся около трех недель, чтобы все люди проголосовали.

В Новой Каховке, как и в большинстве оккупированных городов, также идет активная подготовка к так называемому волеизъявлению.

"Есть большое количество их дополнительных спецслужб, которые отслеживают вопросы проведения выборов. Идет рыскание по городу в поиске тех людей, которые ведут, как они считают, пропаганду, чтобы люди на выборы не шли", — сообщил городской голова Новой Каховки.

Напомним, в России завершилась регистрация кандидатов на президентские выборы. Кроме Владимира Путина, в список вошли Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.