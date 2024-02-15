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Майже через день зникає електроенергія — ситуація в Новій Каховці

15 лютого 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Майже через день зникає електроенергія — ситуація в Новій Каховці
Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У тимчасово окупованій Новій Каховці ситуація для місцевих залишається стабільно важкою. Військові патрулюють вулиці, препаратів в аптеках майже не залишилось, а останні два тижні постійно зникає електроенергія. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Як живуть люди у Новій Каховці

У Новій Каховці після збільшення кількості російських військових, місцеві мешканці дедалі менше зʼявляться на вулицях міста. 

"Люди, в основному, зʼявляються на вулиці тільки в разі необхідності покупки якихось продуктів харчування або закупівлі ліків, які ще залишились в аптеках", — розповів Володимир Коваленко. 

А останні два тижні майже через день у місті зникає електроенергія. Відповідно зникає й звʼязок. Також без електроенергії є проблеми з опаленням, бо більшість містян мають індивідуальне опалення — котли, що не працюють без електрики. 

Також є проблеми з подачею води, що також повʼязано з постійними перебоями з електроенергією. 

Підготовка до виборів

Росіяни продовжують підготовку до псевдо-виборів президента Росії на тимчасово окупованих українських територіях. 

Тут вони мають розпочатись ще в лютому і триватимуть близько трьох тижнів, аби всі люди проголосували. 

У Новій Каховці, як і в більшості окупованих міст, також триває активна підготовка до так званого волевиявлення. 

"Є велика кількість їхніх додаткових спецслужб, які відслідковують питання проведення виборів. Йде рискання по місту в пошуку тих людей, які ведуть, як вони рахують, пропаганду, щоб люди на вибори не йшли", — повідомив міський голова Нової Каховки. 

Нагадаємо, у Росії завершилась реєстрація кандидатів на президентські вибори. Окрім Володимира Путіна, до списку увійшли Владислав Даванков, Леонід Слуцький та Микола Харитонов. 

електроенергія
Херсонська область
окупанти
окупація
Нова Каховка

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