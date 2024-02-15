Майже через день зникає електроенергія — ситуація в Новій Каховці

Вʼїзд до Нової Каховки. Фото: google.com

У тимчасово окупованій Новій Каховці ситуація для місцевих залишається стабільно важкою. Військові патрулюють вулиці, препаратів в аптеках майже не залишилось, а останні два тижні постійно зникає електроенергія.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

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У Новій Каховці після збільшення кількості російських військових, місцеві мешканці дедалі менше зʼявляться на вулицях міста.

"Люди, в основному, зʼявляються на вулиці тільки в разі необхідності покупки якихось продуктів харчування або закупівлі ліків, які ще залишились в аптеках", — розповів Володимир Коваленко.

А останні два тижні майже через день у місті зникає електроенергія. Відповідно зникає й звʼязок. Також без електроенергії є проблеми з опаленням, бо більшість містян мають індивідуальне опалення — котли, що не працюють без електрики.

Також є проблеми з подачею води, що також повʼязано з постійними перебоями з електроенергією.

Підготовка до виборів

Росіяни продовжують підготовку до псевдо-виборів президента Росії на тимчасово окупованих українських територіях.

Тут вони мають розпочатись ще в лютому і триватимуть близько трьох тижнів, аби всі люди проголосували.

У Новій Каховці, як і в більшості окупованих міст, також триває активна підготовка до так званого волевиявлення.

"Є велика кількість їхніх додаткових спецслужб, які відслідковують питання проведення виборів. Йде рискання по місту в пошуку тих людей, які ведуть, як вони рахують, пропаганду, щоб люди на вибори не йшли", — повідомив міський голова Нової Каховки.

Нагадаємо, у Росії завершилась реєстрація кандидатів на президентські вибори. Окрім Володимира Путіна, до списку увійшли Владислав Даванков, Леонід Слуцький та Микола Харитонов.