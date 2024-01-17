Майк Джонсон отказался обсуждать с Байденом оказание помощи Украине от США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что не пойдет на какое-либо соглашение о безопасности границы с Сенатом и Белым домом, которое будет предусматривать оказание помощи Украине. Он готов поддержать только закон о безопасности границы с Мексикой.

Об этом сообщает Fox News.

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"До того, как хотя бы начать говорить об Украине, я скажу президенту — граница, граница, граница. Мы должны решить собственные проблемы", — подчеркнул Джонсон.

Спикер Палаты представителей твердо заявил, что не будет рассматривать с Байденом никаких соглашений, касающихся Украины. Джонсон указал, что поддержит только закон HR2 о безопасности границы с Мексикой.

"Где в этом безопасность границы? Нам нужна HR2 или функциональная альтернатива, но спикер правильно говорит, что президент в одностороннем порядке внес более 60 изменений в политику, которые демонтировали нашу безопасность границ и привели нас туда, где мы есть. Он может в одностороннем порядке это исправить сегодня без каких-либо законодательных действий", — заметил законодатель.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Добавим, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, если США прекратит военную помощь, то это будет настоящим вызовом для Киева. Америка столкнется с проблемами в условиях войны с Россией.