Майк Джонсон відмовився обговорювати з Байденом надання допомоги Україні від США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заявив, що не піде на будь-яку угоду про безпеку кордону із Сенатом і Білим домом, яка передбачатиме надання допомоги Україні. Він готовий підтримати лише закон про безпеку кордону з Мексикою.

Про це повідомляє Fox News.

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"До того, як хоча б почати говорити про Україну, я скажу президенту — кордон, кордон, кордон. Ми повинні вирішити власні проблеми", — наголосив Джонсон.

Спікер Палати представників твердо заявив, що не розглядатиме з Байденом жодних угод, які стосуватимуться України. Джонсон зазначив, що підтримає лише закон HR2 про безпеку кордону з Мексикою.

"Де в цьому безпека кордону? Нам потрібен HR2 або функціональна альтернатива, але спікер правильно каже, що президент в односторонньому порядку вніс понад 60 змін у політику, які демонтували нашу безпеку кордонів і привели нас туди, де ми є. Він може в односторонньому порядку це виправити сьогодні без будь-яких законодавчих дій", — зауважив законотворець.

Нагадаємо, спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер прокоментувала затримку допомоги. Сполучені Штати усвідомлюють виклики, які пов'язані з цим питанням.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, якщо США припинять військову допомогу, то це буде справжнім викликом для Києва. Америка стикнеться з проблемами в умовах війни з Росією.