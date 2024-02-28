"Майдан-3" — в ГУР рассказали о плане россиян

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: скриншот

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что РФ в своем плане " Майдан-3" хочет расшатать ситуацию внутри Украины. Оккупанты жаждут массовых беспорядков внутри нашей страны и недоверия среди украинцев к решениям власти.

Об этом он сказал в эфире "Підсумки УП" во вторник, 27 февраля.

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"Если говорить, что бы сейчас было для россиян успехом? Это массовые беспорядки внутри страны, недоверие к властным решениям и институтам. В такой ситуации военным на фронте было бы чрезвычайно трудно, в такой ситуации международной коалиции продолжать поддержку было бы чрезвычайно трудно", — сказал он.

Юсов добавил, что примером неудачной работы российских пропагандистов и ИПСО является начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда объединились украинцы.

Поэтому Украина должна сохранять единство, чтобы противостоять врагу.

В ГУР отмечают, что это не последняя вражеская информационная операция. По словам Юсова, в случае российского провала оккупанты будут менять риторику, уволят или устранят часть ответственных.

В частности, на топ-уровне в высоких кабинетах военно-политического руководства РФ.

Некоторые решения в РФ будут непубличными и об этом удастся узнать только из враждебных источников.

Из 1,5 млрд. долларов, которые россияне выделили на эту операцию, 250 млн. дол. пошли на развитие вражеских проектов в Telegram. Он сообщил, что россияне начали эту деятельность еще осенью и продолжили до июня 2024 года.

Оккупанты финансируют агентов влияния, финансируют лидеров общественного мнения в Украине и за рубежом, работают со СМИ. Юсов уточнил, что во многих случаях речь не идет о прямом финансировании, основная цель — продвижение вражеских нарративов.

Он также отметил прозрачность работы СМИ и необходимость отказываться от анонимных источников получения информации.

Напомним, Новини.LIVE опросили одесситов, вышли бы они еще раз на Майдан. Большинство горожан считают, что помнить о тех страшных событиях, которые произошли на Майдане Незалежности, необходимо каждому и добавляют, что при необходимости собрались бы на митинг снова.

К протестам 10 лет назад присоединялись люди из каждого уголка страны: журналисты, общественные активисты, оппозиционные политики и неравнодушные. Военный, по имени Федор, пришедший 20 февраля к мемориалу Небесной Сотни и почтивший павших Героев, поделился своими воспоминаниями событий того периода.