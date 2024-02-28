"Майдан-3" — у ГУР розповіли про план росіян

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: скриншот

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що РФ у своєму плані "Майдан-3" хоче розхитати ситуацію всередині України. Окупанти жадають масових заворушень всередині нашої країни і недовіри серед українців до рішень влади.

Про це він сказав в етері "Підсумки УП" у вівторок, 27 лютого.

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"Якщо говорити, що би зараз було для росіян успіхом? Це — масові заворушення всередині країни, недовіра до владних рішень і інституцій. В такій ситуації військовим на фронті було би надзвичайно важко, в такій ситуації міжнародній коаліції продовжувати підтримку було би надзвичайно важко", — сказав він.

Юсов додав, що прикладом невдалої роботи російських пропагандистів та ІПСО є початок повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, коли українці об'єдналися.

Тому Україна повинна зберігати єдність для того, щоб протистояти ворогу.

У ГУР наголошують, що це не остання ворожа інформаційна операція. За словами Юсова, у разі російського провалу окупанти будуть змінювати риторику, звільнять чи усунуть частину відповідальних.

Зокрема, на топ-рівні у високих кабінетах воєнно-політичного керівництва РФ.

Деякі рішення в РФ будуть непублічними і про це вдасться дізнатися лише з ворожих джерел.

З 1,5 млрд доларів, які росіяни виділили на цю операцію, 250 млн дол. пішли на розвиток ворожих проєктів в Telegram. Він повідомив, що росіяни розпочали цю діяльність ще восени і наразі продовжили до червня 2024 року.

Окупанти фінансують агентів впливу, фінансують лідерів суспільної думки в Україні і за кордоном, працюють зі ЗМІ. Юсов уточнив, що у багатьох випадках мова не йде про пряме фінансування, основна ціль – просування ворожих наративів.

Він також наголосив на прозорості роботи ЗМІ і необхідності відмовлятися від анонімних джерел отримання інформації.

Нагадаємо, Новини.LIVE опитали одеситів, чи вийшли б вони ще раз на Майдан. Більшість містян вважає, що памʼятати про ті страшні події, які відбулися на Майдані Незалежності, необхідно кожному і додають, що за необхідності зібралися б на мітинг знову.

До протестів 10 років тому долучалися люди з кожного куточка країни: журналісти, громадські активісти, опозиційні політики та усі небайдужі. Військовий, на ім'я Федір, який прийшов 20 лютого до меморіалу Небесної Сотні та вшанував полеглих Героїв, поділився своїми спогадами подій того періоду.