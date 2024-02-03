МАГАТЕ провела инспекцию на Чернобыльской АЭС — какова цель проверки

Чернобыльская АЭС. Фото: bigmir.net

С 31 января по 2 февраля 2024 года на территории Чернобыльской атомной электростанции прошла инспекционная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Проверка прошла в соответствии с действующим Соглашением между Украиной и МАГАТЭ, связанным с выполнением обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает в субботу, 3 февраля, Государственная инспекция атомного регулирования Украины.

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Цель инспекции МАГАТЕ

Команда инспекторов МАГАТЭ вместе с представителем Государственной инспекции ядерного регулирования провела осмотр, целью которого была верификация отсутствия недекларированных ядерных материалов и подтверждение достоверности данных о конструкции ядерного объекта, предоставленных Украиной.

По итогам проверки каких-либо нарушений выявлено не было.

Сообщение Госатомрегулирования. Фото: скриншот

Напомним, что по сообщению МАГАТЕ, российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства с атомной энергии.

Также известно, что оккупанты частично допустили миссию МАГАТЭ в помещения шестого энергоблока Запорожской АЭС. Ранее этот доступ российская армия не предоставляла.