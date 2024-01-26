Гендиректор МАГАТЭ приедет в Украину с визитом — какие города посетит

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси возле ЗАЭС. Фото: wikimedia

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в течение следующих двух недель приедет с визитом на временно оккупированную Запорожскую АЭС. Кроме того, он побывает в Киеве, а также хочет ехать в Москву для обсуждения вопросов безопасности.

Об этом Рафаэль Гросси заявил во время заседания Совбеза ООН.

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Гросси подчеркнул, что всего с начала полномасштабной войны в Украине было совершено 102 миссии МАГАТЭ. Еще одна такая миссия планируется в ближайшие две недели.

"Мы собираемся провести очередную, 16 ротацию персонала, поэтому я еду с несколькими экспертами. Я поговорю с российским "руководством" станции, посмотрю, как решается проблема с водой для охлаждения станции после разрушения прошлым летом Каховской дамбы", — отметил он.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ хочет уточнить долгосрочные планы станции, они, в частности, предусматривают "попытку перезапустить один или несколько реакторов", ведь "этот вопрос имеет глубокие последствия для ядерной безопасности".

Также Гросси заявил, что собирается с визитом и в Москву, чтобы обсудить "вопроси безопасности".

Напомним, 20 января стало известно, что российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии.

Добавим, городской голова Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в оккупированном городе. Однако до сих пор остаются люди, которые принципиально отказываются от российских паспортов, среди которых работники ЗАЭС и проукраинские пенсионеры.